Sono indicazioni a dir poco interessanti quelle che arrivano in queste ore per quanto riguarda l’andamento del mercato smartphone nel 2023, con un chiaro riferimento all’impatto avuto in questo settore dall’iPhone 14 Pro, senza però dimenticare l’incidenza del suo successore, che ha visto la luce solo nell’ultimo trimestre dell’anno. Complici alcune promozioni allettanti, in linea a quella che abbiamo avuto modo di toccare con mano nella giornata di ieri parlando della versione base di questa serie, la risposta del pubblico su scala globale è stata probabilmente superiore alle attese. A differenza di quanto avvenuto evidentemente con altri produttori.

Grosso impatto per gli iPhone 14 Pro nel 2023: che batosta per il Samsung Galaxy S23 sulle vendite

Stiamo facendo i conti con un trend di mercato decisamente favorevole al mondo Apple, come riportato anche all’estero da fonti autorevoli. Un dato che tutto sommato non sorprende, se pensiamo al fatto che negli ultimi anni è sempre stato il produttore in grado di dominare decisamente il mondo degli smartphone quando abbiamo parlato di singoli modelli. Non è un caso che, nel 2023, Apple abbia venduto complessivamente più smartphone di Samsung. Insomma, viviamo un momento storico nel quale gli iPhone sembrano in grado di governare il mondo degli smartphone.

Secondo Canalys, i due modelli Pro Max di iPhone 14 e iPhone 15 sono stati i più venduti in assoluto dello scorso anno. Un dettaglio non secondario questo, in quanto Apple è stata in grado vendere in misura maggiore lo smartphone più costoso. Seguono nella classifica i modelli più economici delle generazioni precedenti, in riferimento ai vari iPhone 14 e iPhone 13.

Come si nota attraverso l’immagine appena riportata, Samsung riesce a tenere il passo solo attraverso i Samsung Galaxy A14. Un altro segnale sul fatto che gli iPhone 14 Pro Max abbiano disintegrato il Samsung Galaxy S23.

