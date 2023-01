La disponibilità degli iPhone 14 Pro è migliorata sensibilmente in questi ultimi giorni. Giunti a metà del mese di gennaio, le consegne dei modelli più costosi dell’attuale gamma sembrano essere finalmente migliorate e chi punterà ad uno degli esemplari in questione dovrebbe non essere più costretto ad attendere tantissimo.

La situazione appena illustrata fa riferimento alle consegne effettuate dallo store ufficiale Apple. Secondo una nota di JP Morgan riportata da AppleInsider, i tempi di attesa per ottenere una delle ammiraglie si sono stabilizzati e a livello globale e adesso non sarebbe necessario attendere più di una settimana per ottenerli.

Sono stati esaminati i vari siti Apple nazionali e sono stati stimati dei tempi di consegna medi dei melafonini di punta del 2022. Ebbene, per quanto e riguarda gli Stati Uniti non sarebbe necessario attendere più di quattro giorni, per la Cina non più di tre. La stessa attesa del paese asiatico sarebbe anche quella europea: non più di 72 euro passerebbero tra l’acquisto effettuato sullo store ufficiale alla consegna all’indirizzo prescelto.

La stabilizzazione dei tempi di consegna degli iPhone 14 Pro è frutto di un paio di cause: prima di tutto, la forte domanda natalizia dei melafonini è andata scemando dopo la fine della corsa ai regali delle scorse settimane. Allo stesso tempo, l’offerta della produzione è aumentata, anche dopo la ripresa a pieno regime delle attività in numerose fabbriche cinesi, prima invece bloccate per il diffondersi dei contagi Covid-19.

Quali scenari futuri si prevedono proprio per la disponibilità dei modelli più amati iPhone 14 Pro? Le consegne più celeri delle varianti, almeno per ora, stanno interessando prevalentemente lo store Apple. Andando ancora oggi su Amazon invece, gli esemplari in questione hanno dei tempi di spedizione non certo brevi o addirittura non sono presenti in magazzino. Ad ogni modo, anche presso il colosso degli e-commerce e magari presso altri siti, le cose dovrebbero ben presto migliorare.

