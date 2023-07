Come sappiamo, è iniziato l’Amazon Prime Day 2023, dove tantissimi prodotti di elettronica è possibile acquistarli in super offerte. Per quanto riguarda gli smartphone, e in modo particolare del marchio Apple, vi suggeriamo l’iPhone 14 Pro, disponibile con un super sconto del 16% e al prezzo di 1129 euro (invece di 1339 euro di listino). A disposizione ben quattro opzioni di scelta dei colori, ossia Viola scuro, Argento, Nero siderale e Oro, la configurazione di memoria a disposizione prevede 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Inoltre, il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata, la consegna e l’eventuale reso sono gratuiti. Infine, per questo device avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. Andiamo a vedere i principali dettagli tecnici.

L’iPhone 14 Pro è uno smartphone dotato di sistema operativo iOS 16 e di certificazione IP68, che lo rende impermeabile ad acqua e polvere e adatto per qualsiasi situazione. Il device presenta un ottimo display da 6,1 pollici LTPO Super Retina XDR OLED con una risoluzione di 2556 x 1179 pixel, una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz con, HDR10, Dolby Vision e 1000 nits (typ). Sotto la scocca troviamo il processore Apple A16 Bionic (a 4nm), abbinato a 6GB di RAM e 128GB di storage interno. In termini di autonomia, il device integra una batteria da 3200mAh che garantisce buone prestazioni e fino a 23 ore di riproduzione video.

Offerta Apple iPhone 14 Pro (128 GB) - Oro Display Super Retina XDR da 6,1" always-on con ProMotion

Dynamic Island, un modo mai visto per interagire con iPhone

Per quanto riguarda il comparto fotografico, l’iPhone 14 Pro è dotato sul retro di un modulo a tripla fotocamera caratterizzato da un sensore principale da 48MP con OIS e apertura f/1.8, un ultra-grandangolare da 12MP e un tele 3X da 12 MP; frontalmente, la selfie-cam è da 12MP. Lato connettività, il device offre Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS ed NFC.

