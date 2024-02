I Motorola Razr 40 e 40 Ultra sono i pieghevoli di ultima generazione disponibili ad un prezzo abbastanza abbordabile (considerando sempre il segmento dei foldable). Per dire che nella gamma dei dispositivi che si chiudono e aprano in base alla propria necessità non ci sono solo i Samsung Galaxy Z Fold e Flip. Proprio quest’ultimo modello a conchiglia è il diretto antagonista degli esemplari Motorola, forse un po’ meno conosciuti ad un grande pubblico.

Oggi è possibile acquistare un dispositivo pieghevole di ultima generazione spendendo meno di 600 euro? Decisamente si e la prima proposta di questo approfondimento è il Motorola Razr 40. Il suo display flessibile principale da 6,9″ OLED con frequenza di aggiornamento a 144 Hz e il pannello esterno da 1,5” OLED sono senz’altro i suoi punti di forza. La doppia fotocamere con sensori da 64+12MP, il comparto anteriore per i selfie da 32MP offrono un’ottima esperienza per catturare qualsiasi momento. Una buona autonomia del telefono è possibile grazie alla batteria da 4200 mAh. Attualmente la versione del foldable con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna è disponibile su Amazon a soli 594 euro nella colorazione verde. La disponibilità del prodotto è quasi immediata con arrivo del pacco per il 13 febbraio, magari giusto in tempo per un regalo di San Valentino.

Un’altra occasione da non perdere è quella del modello superiore Motorola Razr 40 Ultra. Il display flessibile principale da 6.9″ OLED con frequenza di aggiornamento a 165Hz si accompagna ad un secondo schermo esterno da 3.6″ OLED, La batteria del telefono è da 3800 mAh, Nell’esemplare da 8 GB di RAM e 256 di memoria interna, il device è in vendita su Amazon in questa settimana a 722 euro. La colorazione a disposizione a queste speciali condizioni è quella magenta. Se acquistata subito, questa soluzione sarà consegnata non più tardi di mercoledì 14 febbraio.

