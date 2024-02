La primavera di Apple TV+ ci regala un Colin Farrell, al suo ritorno in televisione, con Sugar, una nuova dramedy in 8 episodi in arrivo in streaming dal 5 aprile, con una puntata ogni venerdì. L’attore, che presto vedremo anche nella serie spin-off di The Batman, in cui tornerà a vestire i panni del Pinguino, è il detective privato John Sugar, alle prese con il giallo della scomparsa di Olivia Siegel, la nipote di un celebre produttore di Hollywood.

Durante le sue indagini, Sugar porta alla luce una serie di segreti legati alla famiglia Siegel che erano nascosti da tantissimi anni.

Oltre a Colin Farrell, il cast di Sugar annovera, tra gli altri interpreti:

Kirby Howell-Baptiste

Amy Ryan

James Cromwell

Anna Gunn

Dennis Boutsikaris

Nate Corddry

Sydney Chandler

Alex Hernandez

La serie è creata da Mark Protosevich (Io sono leggenda e Thor), che ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo, insieme a Audrey Chon e Kinberg per la Genre Films, Sam Catlin, Scott Greenberg, Chip Vucelich e Fernando Meirelles. Quest’ultimo è anche regista, al fianco di Adam Arkin.

