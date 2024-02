A Sanremo 2024 è tempo di prove generali. Nel pomeriggio di lunedì 5 febbraio, vigilia del Festival – come tradizione vuole – la stampa assiste alle prove generali di tutti gli artisti in gara. 30 quest’anno coloro che si esibiranno a Sanremo, nella categoria unica dei Campioni voluta da Amadeus, direttore artistico per il quinto anno consecutivo (e forse non ancora l’ultimo).

In alcuni casi, confermate le prime impressioni dei preascolti. In altri, ha fatto la differenza l’esibizione dal vivo, la resa sul palco, lo spettacolo pensato per il pubblico, con coreografie inaspettate e ballerini eccellenti.

Nota di merito a Dargen D’Amico, che sorprenderà solcando il pubblico. L’unico, a lasciare il palco durante le prove generali per avvicinarli alla platea del Teatro Ariston di Sanremo, e percorrerla tutta. Tuttavia non è lui tra i nostri preferiti.

Ecco allora i 3 artisti di Sanremo 2024 a cui prestare attenzione, secondo la redazione di OM.

The Kolors

Primo posto dei nostri preferiti dopo le prove generali all’Ariston, il gruppo dei The Kolors. Stash & co hanno messo a segno un vero e proprio tormentone. Immediatamente in testa, complici anche le movenze associate al ritornello, Un Ragazzo E Una Ragazza la canterete almeno fino alla fine dell’anno. Sul palco, al centro gli strumenti. Non una scelta di tutti.

Il Volo

Per loro non è la prima volta al Festival, sempre dopo ottimi posizionamenti (e qualche polemica sterile). Sull’operazione simpatia alla stampa c’è ancora tanto da fare ma Il Volo porta in scena un Capolavoro che metterà d’accordo (quasi) tutti. La prima prova è superata a pieni voti. In scena uniformità e complicità di sempre ma con un pezzo spiccatamente pop. In luce una sfumatura diversa del trio e un brano che si presta alla standing ovation.

Gazzelle

Ballatona sanremese in pieno stile, Tutto Qui di Gazzelle punta sulla semplicità. Piacerà a chi non apprezzerà l’entusiasmo delle boyband anni 2000 e le sfumature rap dei soliti noti.