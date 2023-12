Stash al battesimo della figlia Imagine, prima di Sanremo 2024. Vacanze di Natale e battesimi in casa The Kolors: il cantante del gruppo, e frontman della band, ha battezzato la sua seconda figlia, Imagine, sulle note del celebre successo di John Lennon.

La cerimonia è stata celebrata il 29 dicembre in Campania, ad Amalfi. Le prime foto sono giunte sui social tramite Giulia Belmonte, mamma della piccola Imagine e compagna di Stash Fiordispino. I primi scatti vedono i tre riuniti in una foto dinanzi alla torta e mostrano mamma e figlia in abito bianco.

Non è la prima volta che Giulia Belmonte sceglie un abito il più possibile simile a quello della bimba battezzata. Anche ai tempi del battesimo della primogenita Grace, era vestita in pizzo come l’abito scelto per la bimba.

Due anni dopo il battesimo di Grace, la location non cambia: anche nel 2021, infatti, la famiglia aveva scelto la Costiera Amalfitana per la cerimonia. Era il mese di giugno e la cerimonia si era svolta nel Duomo di Ravello. Poi gli ospiti si erano spostati in una location bellissima in Costiera per festeggiare la piccola Grace.

Adesso la regina della festa è Imagine, il cui nome è ispirato ad una delle canzoni più belle della musica internazionale: Imagine di John Lennon. Un video della cerimonia in chiesa arriva sui social proprio con questa colonna sonora, quella che la accompagnerà per tutta la vita.

Giusto il tempo di festeggiare in famiglia, che Stash è già in viaggio. Il 31 dicembre è ospite del concerto di Capodanno su Rai1 da Crotone, con la conduzione di Amadeus. Poi, dovrà prepararsi per il Festival di Sanremo 2024.