Per la prima volta nella loro carriera, i The Kolors saranno al Forum di Assago (Milano). La data del concerto è stata annunciata oggi ed è quella del 3 aprile 2024.

The Kolors Forum è lo spettacolo che si terrà al Mediolanum Forum di Assago (Milano), una data-evento che arriva dopo il grande successo del singolo Italodisco, che ad oggi conta 134 milioni di streaming e certificato triplo disco di platino in Italia. La canzone è stata inoltre certificata disco d’oro in Svizzera ed è stata alla posizione numero 1 della classifica Fimi per 11 settimane. Conta oltre 38 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Non un semplice concerto ma una vera e propria esperienza in cui i fan avranno la possibilità di attraversare l’intero percorso della band dagli esordi fino ad oggi per cantare tutti insieme i loro più grandi successi.

I biglietti per i The Kolors al Forum di Assago

I biglietti per i The Kolors al Forum di Assago saranno disponibili in prevendita da lunedì 13 novembre alle ore 15.00 su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.