The Kolors a Roma nel 2024, in concerto all’Auditorium Parco della Musica – Ennio Morricone. L’annuncio del concerto arriva dopo la conferma della partecipazione del gruppo al Festival di Sanremo 2024 e dopo il grande successo di ItaloDisco, brano che ha conquistato l’estate 2023.

Dopo l’annuncio del concerto-evento al Mediolanum Forum di Assago (Milano), i The Kolors annunciano una nuova data live in programma alla Cavea dell’Auditorio Parco della Musica – Ennio Morricone di Roma in programma per il 20 giugno 2024.

I biglietti per The Kolors in Cavea sono disponibili da sabato 23 dicembre, un perfetto regalo di Natale per tutti gli appassionati del gruppo che in estate ha conquistato tutti a suon della hit indiscussa ItaloDisco.

Un successo divenuto ben presto internazionale: il brano ha varcato i confini italiani superando 136 milioni di streaming e ottenendo il quarto disco di platino in Italia. Il brano ha ottenuto inoltre un disco di platino in Svizzera e Polonia ed è stata al N.1 della classifica FIMI per 11 settimane. Il videoclip ufficiale della canzone ha superato le 38 milioni di visualizzazioni su YouTube.

ItaloDisco è inoltre ai vertici delle classifiche Spotify in tutta Europa, oltre che in Italia, Polonia, Lituania e Svizzera, Germania, Francia, Spagna, Belgio, Repubblica Ceca e nella Viral 50 Globale a coronamento di un 2023 inaspettatamente da record per la band guidata da Stash Fiordispino.

Il gruppo annuncia adesso un concerto speciale a Roma. Non un semplice concerto, ma una vera e propria esperienza in cui si attraversa l’intero percorso della band dagli esordi fino ad oggi per cantare tutti insieme i loro più grandi successi.

Prezzi dei biglietti per i The Kolors a Roma nel 2024

Parterre in piedi non numerato: 38 euro

Tribuna centrale numerata: 46 euro

Tribuna Centrale Balaustra Visibilità Ridotta: 46 euro

Tribuna Mediana Numerata: 38 euro

Tribuna Mediana Balaustra Visibilità Ridotta: 38 euro

Tribuna Laterale Numerata: 35 euro

Tribuna Laterale Balaustra Visibilità Ridotta: 35 euro

Tribunetta Alta Mediana Numerata: 27 euro

Tribunetta Alta Med. Balaustra Visibilità Ridotta: 27 euro