Si aggiungono due date ai concerti di Tom Morello in Italia: nel 2024 il leggendario chitarrista dei Rage Against The Machine, degli Audioslave e dei Prophets Of Rage visiterà il Belpaese con una tripletta che infiammerà l’estate.

Concerti di Tom Morello in Italia

Tom Morello sarà in Italia con altre due date per l’estate 2024. Il calendario di seguito:

08 luglio 2024 – Villafranca di Verona (Verona), Castello Scaligero

€ 48,00 + d.p. 10 luglio 2024 – Torino, Officine Grandi Riparazioni OGR (Sala Fucine)

€ 47,00 + d.p.

I biglietti in prevendita saranno disponibili a partire dalle 11 di mercoledì 7 febbraio su Ticketone, Dice e Boxol.

Il concerto al Lucca Summer Festival

Parliamo di “altre due date” in quanto il primo concerto italiano di Tom Morello del 2024 si terrà il 6 luglio 2024 in occasione del Lucca Summer Festival sul palco di piazza Napoleone.

Morello scalderà il pubblico prima dell’ingresso degli Smashing Pumpkins, impegnato nel The World Is A Vampire World Tour con il quale porteranno sul palco la loro trilogia Atum: A Rock Opera In Three Acts che chiude un cerchio iniziato con il capolavoro Mellon Collie And The Infinite Sadness (1995).

Non dimentichiamo che Tom Morello ha conquistato anche le nuove generazioni del pubblico italiano partecipando all’album Rush! dei Maneskin duettando con la band nel singolo Gossip. Non solo: al Festival di Sanremo 2023 il leggendario chitarrista è salito sul palco insieme alla squadra capitanata da Damiano David. Iconica è la foto scattata insieme ai Maneskin e Gianni Morandi, un salto intergenerazionale che ancora oggi sorprende tutti.

Tra le ultime collaborazioni, oltre al duetto con le Baby Metal in Metalì! ha suonato la chitarra nella traccia Evolution del nuovo album di Sheryl Crow, in arrivo il 29 marzo.

