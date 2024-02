Chi è Beppe Vessicchio? Domanda che potrebbe innervosire chi nutre verso il Maestro una comprensibile venerazione, ma tra i giovani c’è anche chi ignora la sua storia e la sua importanza nel mondo della musica italiana, della televisione e soprattutto del Festival di Sanremo. Siamo qui per riempire questa lacuna.

Chi è Beppe Vessicchio

Nato a Napoli nel 1956, Giuseppe Vessicchio – questo il nome di battesimo – muove i primi passi nel mondo degli arrangiamenti e delle composizioni sin da giovanissimo, collaborando con alcuni dei più importanti compositori partenopei come Edoardo Bennato e Peppino di Capri, ma la sua arte sarà destinata a decollare quando incontra Gino Paoli. Per il cantautore genovese alcune delle sue canzoni più belle (qui un nostro articolo sui successi di Gino Paoli) come Ti Lascio Una Canzone e Coppi.

Nel 1975 partecipa alla fondazione del trio comico Trettré del quale si occupa della parte musicale comparendo, più che altro, mentre suona la chitarra e il pianoforte. Il mondo del cabaret e dell’avanspettacolo lo affascina e accresce il suo successo, ma col tempo Giuseppe Vessicchio si accorge che la sua più grande aspirazione resta la musica.

Per questo motivo si dedica interamente ad essa, e negli anni conquista il suo posto d’onore nel Festival di Sanremo.

Beppe Vessicchio a Sanremo

La lunga storia di Beppe Vessicchio a Sanremo inizia nel 1990, anno dal quale sarà direttore d’orchestra in pianta stabile all’Ariston. Sue sono le direzioni d’orchestra di molti brani che hanno vinto la gara, come Sentimento degli Avion Travel, Per Dire Di No di Alexia, Per Tutte Le Volte Che di Valerio Scanu e Chiamami Ancora Amore di Roberto Vecchioni.

Oggi Beppe Vessicchio è uno dei nomi portanti del Festival, spesso menzionato come punto di riferimento della storia della kermesse e invitato come ospite speciale, come accadde con Le Vibrazioni nel 2022.

