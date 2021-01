Il tour de Le Vibrazioni con Vessicchio slitta ancora. Le date, inizialmente in programma per il 2020, sono state rimandate ai primi mesi del 2021 e oggi si apprende di un nuovo posticipo che costringe i concerti alla fine dell’anno in corso, salvo nuovi aggiornamenti.

Le nuove date del tour de Le Vibrazioni con Vessicchio sono attese tra novembre e dicembre secondo il nuovo calendario già disponibile. A causa del perdurare dello stato di emergenza dovuto alla pandemia globale di coronavirus, il tour teatrale del gruppo guidato da Francesco Sarcina è stato nuovamente spostato.

Le Vibrazioni In Orchestra di e con Beppe Vessicchio – Tour 2020 era inizialmente in programma per la primavera 2020 ma era stato rimandato all’inizio del 2021 per essere nuovamente spostato alla fine dell’anno.

Il nuovo calendario conferma la partenza dal Teatro Metropolitan di Catania ma il concerto si sposta dal 14 gennaio al 24 novembre. Il 25 novembre, Le Vibrazioni si esibiranno a Palermo, in sostituzione del concerto del 16 gennaio. Il 26 novembre saranno a Marsala per il recuso del live atteso per il 15 gennaio 2021.

Il tour de Le Vibrazioni con Vessicchio proseguirà verso Bologna il 29 novembre per il recupero del concerto inizialmente in programma per l’8 febbraio. La nuova data di Milano è quella del 30 novembre, che sostituisce quella del 2 febbraio. La chiusura del tour si terrà a Padova, Teatro Geox, il 3 dicembre 2021, sostituzione del concerto del 5 febbraio.

Le nuove date del tour de Le Vibrazioni con Beppe Vessicchio

24 novembre 2021 – Catania – Teatro Metropolitan

Sostituisce la data del 14 gennaio 2021

25 novembre 2021 – Palermo – Teatro Golden

Sostituisce la data del 16 gennaio 2021

26 novembre 2021 – Marsala – Teatro Impero

Sostituisce la data del 15 gennaio 2021

29 novembre 2021 – Bologna – Teatro EuropAuditorium

Sostituisce la data dell’8 febbraio 2021

30 novembre 2021 – Milano – Teatro Nazionale

Sostituisce la data del 2 febbraio 2021

03 dicembre 2021 – Padova – Teatro Geox

Sostituisce la data del 5 febbraio 2021

I biglietti già acquistati restano validi per assistere ai rispettivi nuovi appuntamenti.