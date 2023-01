Apprezzato da tutti, il suo nome fa parte di quei pochi che a Sanremo proprio non può mancare. E invece quest’anno mancherà. Non sentiremo Amadeus pronunciare il nome del Maestro Beppe Vessicchio e nessuno degli artisti in gara si esibirà con un’orchestra da lui diretta.

Beppe Vessicchio a Sanremo 2023 non ci sarà, il suo è il nome del grande assente della kermesse canora che si svolgerà in Riviera dal 7 all’11 febbraio. 28 gli artisti in gara e 5 le co-conduttrici, tanti ospiti – tra italiani ed internazionali – e Gianni Morandi sarà la spalla di Amadeus. Ma manca un nome nel cast sanremese: quello di Beppe Vessicchio.

“Dirige l’orchestra il Maestro Beppe Vessicchio” era ormai entrato nella tradizione più bella del Festival ma quest’anno ne dovremo fare a meno. Nessuno dei Big in gara al Festival, infatti, quest’anno si è rivolto alla direzione di Beppe Vessicchio che, con grande dispiacere da parte dei social, non sarà al Festival.

La notizia è emersa in queste ore in rete e su Twitter non si parla d’altro. Sono tantissimi gli utenti amareggiati per l’assenza di Vessicchio e molti i meme che lo celebrano in quanto vera istituzione sanremese, citata anche nel Fantasanremo.

L’artista con l’orchestra diretta da Vessicchio, infatti, avrebbe fatto guadagnare ai giocatori del Fantasanremo ben 25 punti. “Dirige l’orchestra il Maestro Beppe Vessicchio” è tra i bonus del gioco che resteranno inutilizzati. Un punteggio che nessuno potrà aggiudicarsi, dal momento che Vessicchio non parteciperà al Festival.

Bisognerà aspettare, forse, il Festival di Sanremo 2024.