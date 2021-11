Sono stati annunciati i concerti de Le Vibrazioni con Beppe Vessicchio. La tournée, inizialmente in programma per il 2020, è stata posticipata a causa dell’emergenza covid e ora finalmente il gruppo potrà tornare sul palco per dare forma allo spettacolo con il Maestro Beppe Vessicchio.

L’atteso tour teatrale de Le Vibrazioni, posticipato a causa dell’emergenza Covid, ha ora una data certa di avvio: quella del 24 novembre. Il primo show in programma si terrà a Catania.

Il tour In Orchestra di e con Beppe Vessicchio consentirà alla band milanese guidata da Francesco Sarcina di scoprire la musica classica in un nuovo viaggio musicale nei teatri italiani. In scaletta le canzoni de Le Vibrazioni in una chiave inedita, con nuovi arrangiamenti realizzati da Beppe Vessiccho ed eseguiti insieme ad un’orchestra di quindici elementi.

I biglietti acquistati precedentemente resteranno validi per i nuovi appuntamenti, in base alla città scelta.

Dopo la prima tappa a Catania, i concerti de Le Vibrazioni con Beppe Vessicchio si terranno a Palermo (25 novembre) e Marsala (26 novembre). A Bologna il tour de Le Vibrazioni approderà il 29 novembre; il 30 novembre è atteso un concerto a Milano. L’ultimo concerto è in programma per il 3 dicembre a Padova, Gran Teatro Geox.

Qui sotto il calendario completo e le informazioni sull’acquisto dei biglietti.

I concerti de Le Vibrazioni con Beppe Vessicchio

24 NOVEMBRE 2021 – CATANIA – TEATRO METROPOLITAN

Via Sant’Euplio, 21, Catania

Inizio concerto ore 21.30

Biglietti da 35,00 euro

25 NOVEMBRE 2021 – PALERMO – TEATRO GOLDEN

Via Terrasanta, 60, Palermo

Inizio concerto ore 21.30

Biglietti da 35,00 euro

26 NOVEMBRE 2021 – MARSALA – TEATRO IMPERO

Viale Vittorio Veneto, Marsala

Inizio concerto ore 21.30

Biglietti da 35,00 euro

29 NOVEMBRE 2021 – BOLOGNA – TEATRO EUROPAAUDITORIUM

Piazza della Costituzione, 4, Bologna

Inizio concerto ore 21.00

Biglietti da 30,75 euro

30 NOVEMBRE 2021 – MILANO – TEATRO NAZIONALE CHE BANCA

Via Giordano Rota, 1, Milano

Inizio concerto ore 21.00

Concerto SOLD OUT

03 DICEMBRE 2021 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

Via Giuseppe Tassinari, 1, Padova

Inizio concerto ore 21.30

Biglietti da 34,50 euro