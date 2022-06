Chi ha potuto assistere al Love Mi, il concerto-evento benefico tenutosi ieri – martedì 28 giugno – a Milano, ha avuto la fortuna di ascoltare per la prima volta Compliquè di Rhove con Ghali e Shiva, un inedito portato sul palco come anteprima assoluta. Dalla mezzanotte il singolo è a disposizione su tutte le piattaforme di streaming.

Compliquè è da oggi ufficialmente nella tracklist di Provinciale, il primo EP di Rhove che già vanta la presenza di ospiti eccellenti come Sasso in Couple e Timal in Tuta Lacoste.

Il testo di Compliquè è stato scritto dai 3 interpreti e prodotto da Madfingerz e Adam11, mentre in termini di composizione troviamo le firme di Emilio Barberini, Davide Maddalena, Umberto Odoguardi (Junior K) e 2nd Roof, il duo di autori Pietro Miano e Federico Vaccari.

Come suggerisce il titolo, Compliquè di Rhove con Ghali e Shiva racconta una relazione complicata: “Sto bevendo per dimenticarmi di te/All’inferno l’amore è per i diavoli” e ancora: “Non c’è cosa che mi nuoce e che mi fa soffrire più di te”, fino alla frase di chiusura del ritornello: “Non ti abituare mai a me”.

Il Love Mi di Piazza del Duomo è stato un successo in cui ha trionfato la migliore scena pop e rap di Milano e dintorni, e gli organizzatori non si sono di certo lasciati impressionare da chi parlava di imminente temporale sulla città meneghina con il rischio di far slittare l’evento.

Lo stesso J-Ax, organizzatore del concerto insieme a Fedez, ha ironizzato nel backstage una volta terminato l’evento rivolgendosi a chi “gufava” parlando di maltempo in arrivo. Ghali è stata una delle star più attese, fresco di pubblicazione del nuovo album Sensazione Ultra, di fronte a una piazza del Duomo piena nonostante il meteo incerto.

Di seguito il testo di Compliquè di Rhove con Ghali e Shiva.

Oooh

Je t’aime, je t’aime, je t’aime mama

So che lei è mama de la zone

Non guarda noi quando chiude gli occhi

Perché lei non ne ha bisogno

Je suis, je t’aime nella discoteque

Mama non so chi mi dà forza

Nei quartier spengono la gang

Tu non ti controlli

Je t’aime, queste strade sono compliquè

Je t’aime, queste strade sono compliquè

Je t’aime, queste strade sono compliquè

Je t’aime, questе strade sono compliquè

Je t’aime, queste strade sono compliquè

Strada dolce casa

compliquè

È complicata

tra me e te

E ovunque vada

compliquè

Queste strade sono

compliquè

Strada dolce casa

compliqué

È complicata

tra me e te

E ovunque vada

compliqué

Non ti abituare mai a me

Je t’aime

sto bevendo per dimenticarmi di te

All’inferno l’amore è per i diavoli, eh

Ho un mal di denti a sedici carati, vabbè

Io sorrido, mon frère

Ora dammi un motivo se non è mai tardi

Per dirsi un un ti amo, i contanti

Mi hanno reso cattivo tra i drammi

Fuori da un finestrino

Nato per i sogni e non dirmi

Che morirò per inseguirli

Sei il mio porta fortuna

Darò la mia vita e salverò la tua

Perché

Je t’aime, queste strade sono compliquè

Je t’aime, queste strade sono compliquè

Je t’aime, queste strade sono compliquè

Je t’aime, queste strade sono compliquè

Je t’aime, queste strade sono compliquè

Strada dolce casa

compliqué

È complicata

tra me e te

E ovunque vada

compliquè

Queste strade sono

compliquè

Strada dolce casa

compliquè

È complicata

tra me e te

E ovunque vada

compliquè

Non ti abituare mai a me

La fami, i bebè son grandi, in un’ora

La mami, sta bene, suo figlio è un’icona

Da bambini come bimbi, bebè

Quelle strade come si you can

Ora figli di papà senza un’eredità

mai rubato un euro dal borsello di mà

Io non son cambiato mai, cambia tutto non me

Fumo ancora un po’, perché ho ancora problemes

il silenzio sa tutta la verità

trovami mille J finché diventa amam

Non c’è cosa che mi nuoce

Che mi fa soffrire e divertire più di te

L’ho chiesto a Dio più volte, ora non ho più voce

Faccio testa o croce, baby, tra te e la citè

Queste strade sono compliquè

Strada dolce casa

compliquè

È complicata

tra me e te

E ovunque vada

compliquè

Queste strade sono compliquè

Strada dolce casa

compliquè

È complicata

tra me e te

E ovunque vada

compliquè

Non ti abituare mai a me