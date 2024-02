Non è Sanremo senza almeno un cantante a rischio esclusione. Stavolta è toccato ad Alfa.

Il cantante è approdato tra i Campioni nel 2024, dopo essere stato escluso dalle selezioni dei giovani l’anno scorso a causa dell’influenza che gli ha impedito di sostenere l’audizione dal vivo. Ora non c’è malattia che tenga: l’errore è stato il suo.

Cosa è successo? Alfa ha pubblicato su Instagram, tra le storie, un breve video in cui suona e cantava beatamente la canzone Vai, che porta in gara al Festival di Sanremo. Nulla di così sbagliato, se fosse stato fatto tra qualche ora. Il problema è che invece le canzoni del Festival devono restare inedite fino alla prima esibizione ed è fatto divieto agli artisti di cantarle in contesti diversi rispetto a quelli predisposti per le prove Rai.

Alfa ha evidentemente infranto il regolamento. Il video con lo spoiler di Vai avrebbe potuto tranquillamente pubblicarlo dopo la sua esibizione all’Ariston, ma non prima. Successivamente, il cantante ha rimosso la storia incriminata ma il video è stato registrato e condiviso su X.

Testo Vai di Alfa a Sanremo 2024

di A. De Filippi – I. B. Scott – M. A. Jackson – A. De Filippi Ed. Nelida Music/Mark Jackson Music Publishing/ Gamma Tone Music Publishing – Milano

Mi han detto che il destino te lo crei soltanto tu

Vai a tempo col respiro e se corri ne avrai di più

Ma se morirò da giovane

Spero che sia dal ridere

Mi han detto se ti senti così vivo

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro e vai vai

Mi han detto punta al sole ma non come Icaro

Che il mondo è troppo grande per pensare in piccolo

Ma se morirò da giovane

Qualcosa avrò da scrivere

Mi han detto aspetta che arrivi il mattino

Dopo prendi tutto e vai

Io voglio solo vivere

Sia piangere che ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh Io voglio solo vivere

E piangere dal ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro e vai

Mi han detto tempo al tempo

E non avere fretta più

Ricordo che cantavo lì disteso nel letto

Sognandomi cantare ma dentro a un palazzetto

Provo a inseguire il vento

Ma se va fuori rotta

Punterò al cielo aperto

E vedo dove mi porta

Perché anche se non sai dove vai

L’importante è solo che vai, che vai, che vai Io voglio solo vivere

Sia piangere che ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh Io voglio solo vivere

E piangere dal ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

E vai uh uh

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai