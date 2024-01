Sono stati annunciati i concerti di Alfa nel 2024, in programma dopo la partecipazione al Festival di Sanremo.

Il talentuoso cantautore genovese, classe 2000, si appresta a fare il suo debutto al Festival di Sanremo con il brano inedito Vai! Lo scorso anno si presentò tra i Giovani ma venne scartato in quanto impossibilitato a sostenere l’audizione, per motivi di salute. Adesso Alfa accede direttamente tra i Campioni e dividerà il palco con illustri colleghi della musica italiana del calibro di Fiorella Mannoia, Ricchi e Poveri, solo per citarne alcuni.

Poco più di 20 anni, rappresentante della Generazione Z, Alfa ha vissuto uno straordinario 2023 – tra successi in classifica e tour sold out in tutta Italia – e dopo il Festival di Sanremo lo attendere un’altra ricca ed intensa tournée di concerti. Si parte il 24 febbraio dal Forum di Assago per riprendere poi ad aprile ma prima della tournée, Alfa è atteso all’Ariston con il nuovo singolo di cui ha scritto sia il testo che la musica.

Con la preziosa collaborazione dei produttori statunitensi Ian Scott e Mark Jackson, il singolo sarà disponibile in radio e piattaforme digitali subito dopo la performance sul palco dell’Ariston, e sarà incluso nel suo prossimo album, intitolato “NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO,” atteso per il 16 febbraio in formato digitale e il 23 febbraio in formato picture disc.

Dopo l’esibizione a Sanremo, Alfa intraprenderà il suo primo tour nei palazzetti. Queste le date.

I concerti di Alfa nel 2024

24 FEBBRAIO 2024 – MILANO – MEDIOLANUM FORUM

05 APRILE 2024 – PADOVA – KIOENE ARENA

06 APRILE 2024 – TORINO – PALA ALPITOUR

16 APRILE 2024 – NAPOLI – PALAPARTENOPE

19 APRILE 2024 – BARI – PALAFLORIO

21 APRILE 2024 – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM