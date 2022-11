Alfa è stato squalificato da Sanremo Giovani. Non parteciperà all’audizione a Roma live davanti alla commissione musicale e non potrà giocarsi la sua occasione di calcare il palco del Festival di Sanremi. Perché Alfa è stato squalificato da Sanremo Giovani? Il motivo non ha niente a che vedere con le polemiche legate alla presenza del suo nome tra i 43 selezionati: è di altra natura.

A parlare è lo stesso Alfa, attraverso un post su Instagram. Il cantante spiega di essere costretto a saltare l’audizione live a Roma prevista per domani e per questo motivo sarà automaticamente fuori da Sanremo Giovani. Si è beccato la febbre.

“Domani sarei dovuto andare a Roma per le selezioni di Sanremo Giovani ma mi ritrovo a letto con la febbre e senza la forza di alzarmi. Non so cosa dire, sono ore che piango dalla rabbia”, scrive Alfa sui social.

“Sogno il Festival da quando ho iniziato a far musica, ricordo che lo guardavo coi miei nonni. Sono deluso perché dopo mesi di lavoro e sacrificio non potrò presentarmi all’audizione e verrò squalificato senza neanche poter cantare. Mi dispiace tanto, non doveva andare così”, le parole del cantante su Instagram.

Convocato a Roma tra i 34 cantanti selezionati per l’audizione live, Alfa era chiamato a presentarsi necessariamente per sostenerla. Sanremo non ammette eccezioni, pare. Il cantante è malato ed è impossibilitato a raggiungere fisicamente Roma per eseguire il suo brano al cospetto della commissione giudicatrice.

Per questo motivo, da regolamento e vista la sua assenza, verrà automaticamente squalificato da Sanremo Giovani. Il suo percorso verso Sanremo 2023 finisce qui.