Un sogno che si realizza: il 2024 sarà l’anno della prima data di Alfa al Forum di Assago. Il giovanissimo cantautore di Genova ha annunciato l’appuntamento presso la prestigiosa venue con un post-sfogo pubblicato sui social. Sono passati due anni da quando passò in auto vicino al Forum dicendo: “Prima o poi mi piacerebbe suonare lì. Eh ma figutati se succede”.

Alfa al Forum nel 2024: data e biglietti

L’appuntamento con il concerto di Alfa al Forum di Assago (Milano) è fissato per il 24 febbraio 2024. Nell’annunciare l’evento, Alfa ha scritto:

“Il mio primo palazzetto, il concerto più importante che abbiamo mai organizzato. Sembra un gioco di parole, a me sembra ancora un sogno ma è tutto vero”.

I biglietti per il concerto di Alfa al Forum saranno disponibili a partire da giovedì 18 maggio alle ore 14. “Sarà una festa grandissima, torniamo a casa senza voce ok?”, ha aggiunto l’artista.

Chi è Alfa

Alfa è il nome d’arte di Andrea De Filippi. Classe 2000, ha all’attivo due album: il primo è Before Wanderlust (2019) mentre il secondo è Nord (2021).

Nel corso della sua carriera – iniziata dopo aver tentato una carriera da studente universitario di medicina – non ha mai nascosto la sua passione per il rap, creando un ibrido con il pop che è diventato il suo marchio di fabbrica. Tra le collaborazioni eccellenti non dimentichiamo il duetto con Rosa Chemical nel singolo Snob, ma tra i suoi ospiti eccellenti troviamo anche Tecla in Ti Amo Ma.

Nel 2022 ha firmato la colonna sonora della fiction Confusi disponibile su RaiPlay. I suoi singoli di maggiore successo sono Cin Cin e Testa Sulle Nuvole pt. 1, ancora oggi campioni di ascolti su Spotify. A breve da Casalvieri (FR) partirà il suo Tra Le Nuvole Tour Estivo, già sold out.