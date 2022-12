Classe 2000 e oltre 375 milioni di stream, annuncia il tour. Sono stati annunciati i concerti di Alfa nel 2023, nell’ambito della tournée Tra Le Nuvole. Sono 5 gli appuntamenti comunicati dopo il concerto sold out al Fabrique di Milano che si è tenuto a novembre 2022.

Si parte il 1° aprile da Genova per far tappa il 12 aprile a Roma (Largo Venue) e il 13 a Firenze (Viper Theatre). Il 14 aprile Alfa sarà a Padova e il 16 aprile a Torino presso Hiroshima Non Amour. I biglietti per i concerti di Alfa nel 2023 sono disponibili in prevendita su TicketOne e TicketMaster, sia online che via call center.

L’artista è in radio sul finire dell’anno con il brano 5 Minuti, dedicato a un’amica scomparsa anni fa in un incidente stradale. Cinque sono i minuti che Alfa canta, quelli che gli basterebbero per poter rimanere con lei in un sogno. Il videoclip ufficiale del brano è stato registrato in occasione del concerto al Fabrique di Milano, con il coinvolgimento dei fan presenti.

Alfa era inoltre in lizza per Sanremo Giovani. Superate le prime selezioni, avrebbe dovuto partecipare all’audizione dal vivo per proseguire il suo percorso verso il palco del Festival di Sanremo 2023. L’artista, però, si è ammalato e non ha potuto prendere parte alla selezione per motivi di salute: è stato quindi escluso automaticamente dalla corsa al palco del Teatro Ariston di Sanremo.

I concerti di Alfa nel 2023

1 APRILE GENOVA – POLITEAMA GENOVESE

12 APRILE ROMA – LARGO VENUE

13 APRILE FIRENZE – VIPER THEATRE

14 APRILE PADOVA – HALL

16 APRILE TORINO – HIROSHIMA MON AMOUR