Nelle più belle canzoni di Phil Collins c’è tutta la storia di un talento che continua anche dopo un’esperienza di gruppo. Parliamo dei Genesis, ovviamente, band la cui eredità è continuata con l’esperienza solista del nostro ex batterista e di Peter Gabriel, portavoce della musica sperimentale più sofisticata degli ultimi 40 anni.

In the Air Tonight (1981)

Con In The Air Tonight, canzone di debutto del primo album da solita Face Value (1981), Phil Collins traduce in musica il tradimento della moglie e lo restituisce con un trip elettronico di forte impatto. Sarà uno dei capolavori del cantautore, indiscutibilmente.

Against All Odds (1981)

In Against All Odds la produzione di Phil Collins raggiunge uno dei punti più alti. In questo brano l’ex Genesis grida tutto il dolore per la separazione dalla moglie. La canzone farà parte della colonna sonora del film Due Vite e gli varrà una candidatura agli Oscar.

You Can’t Hurry Love (1982)

You Can’t Hurry Love è una cover dell’originale del 1966 incisa dalle The Supremes di cui Phil Collins ripropone l’atmosfera frizzante e la struttura r’n’b, una produzione che dimostra l’assoluta versatilità di un artista sempre più ispirato e capace, con un assoluto rispetto del classico di cui si fa divulgatore con una versione degna di una hit radiofonica.

Another Day In Paradise (1989)

Another Day In Paradise è un grande classico. Con questo brano Phil Collins si affaccia con prepotenza al sound che diventa l’anello di congiunzione tra gli ’80 e i ’90, ma soprattutto racconta con eleganza il mondo dei senzatetto come solo un artista sensibile sa fare. Come dimenticare il riff delle tastiere che apre la canzone?

You’ll Be My Heart (1999)

Con You’ll Be My Heart Phil Collins vince un Oscar e il Golden Globe per la categoria migliore canzone originale. Il brano fa parte della colonna sonora del film di animazione Tarzan.

