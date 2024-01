Ora che il colosso di Seul ha lanciato i suoi telefoni di punta per l’anno, si sta preparando a presentare una serie di smartphone di fascia media. Prima di lanciare i Samsung Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6 nella seconda metà di quest’anno, il produttore asiatico presenterà i Samsung Galaxy A35 e A55, ed entrambi i telefoni stanno ora mostrando segni di avvicinamento al loro lancio.

Come riportato da “SamMobile“, I Samsung Galaxy A35 e A55 sono stati avvistati in luoghi in cui solitamente compaiono i telefoni prima di diventare ufficiali. Gli smartphone sono stati individuati nel database del sito web di certificazione BIS (Bureau of Indian Standards) indiano con i numeri di modello SM-A356E/DS e SM-A556E/DS. Ciò significa che i telefoni che verranno lanciati in India avranno connettività 5G ed uno slot per schede dual-SIM. Il Samsung Galaxy A35 è stato avvistato anche sul sito web dell’azienda sudcoreana per gli Emirati Arabi Uniti. Come al solito, questi elenchi non rivelano alcuna informazione sulle specifiche dei prossimi telefoni.

Si prevede che i Samsung Galaxy A35 e A55 portino alcune funzionalità precedentemente viste solo sui telefoni di fascia alta. Ad esempio, le immagini trapelate del Samsung Galaxy A55 rivelano che il dispositivo sarà il primo della serie Galaxy A a presentare una struttura in metallo. Il telefono presenterà anche una configurazione a tripla fotocamera, utilizzerà anche il processore Exynos 1480 con GPU Xclipse 530 ed architettura RDNA2 di AMD. Il dispositivo avrà una fotocamera selfie da 32MP, una posteriore primaria da 50MP, un’ultrawide da 12MP e una fotocamera macro da 5MP. Il Samsung Galaxy A35 è stato avvistato con il processore Exynos 1380, utilizzato nei Galaxy A54, F54 e M54. Il telefono disporrà, inoltre, di almeno 6GB di RAM e fornito con una fotocamera da 50MP. Avrà anche un design aggiornato, con cornici più sottili e un ritaglio del display a forma di foro per la fotocamera selfie. Il suo predecessore, il Samsung Galaxy A34, presenta un display notch a forma di U. I Samsung Galaxy A35 e A55 mostreranno l’elemento di design “Key Island”, una batteria da 5000mAh e una ricarica rapida da 25W.

