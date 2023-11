Marco Mengoni a Sanremo 2024: l’annuncio arriva in diretta a Viva Rai2 nella prima puntata della nuova stagione del programma mattutino di Fiorello. Nella giornata di ieri era stato comunicato che sarebbe arrivato il primo grande annuncio relativo alla kermesse canora e la promessa è stata mantenuta, con la partecipazione di Amadeus.

Il vincitore in carica del Festival, aprirà la nuova edizione, come è ormai tradizione. Marco Mengoni a Sanremo 2024 sarà ospite della prima serata e ne sarà il co-conduttore. Lo svela il direttore artistico del Festival, Amadeus, anche lui ospite da Fiorello per l’avvio del nuovo ciclo di Viva Rai2, adesso in diretta dal Foro Italico di Roma.

L’annuncio è arrivato in modo particolare ed è stato accolto da un boato e dagli applausi del pubblico. Amadeus e Marco Mengoni sono arrivati, insieme, in ritardo in puntata e hanno utilizzato un mezzo di trasporto addobbato con fiori e con la scritta Sanremo 2024.

Poi il post in collaborazione sui social tra la pagina ufficiale di Marco Mengoni e quella del Festival di Sanremo.

Il cantante di Ronciglione sarà quindi al Festival nella serata di martedì 6 febbraio 2024. Vincitore dell’edizione 2023 con la canzone Due Vite, Marco Mengoni sarà il superospite della prima serata e rimarrà al Teatro Ariston, al fianco di Amadeus, per tutta la puntata nelle vesti di co-conduttore. Non era un segreto, infatti, che di serata in serata Amadeus sarebbe stato affiancato da una serie di artisti alla co-conduzione. Tra questi, anche il cast in gara tra i Campioni.