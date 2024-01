In questo articolo le anticipazioni e gli ospiti di Amici del 28 gennaio. Cosa vedremo in studio nel talent show di Maria De Filippi questo pomeriggio, a partire dalle ore 14.00 su Canale 5?

Due ospiti musicali in studio, per presentare i relativi nuovi progetti discografici. Ospiti anche per stilare le classifiche di canto e di ballo. A stilare la classifica della gara di ballo ci sarà la coreografa Nancy Berti, prima italiana a giudicare il black pool festival.

A stilare la classifica della gara di canto ci sarà invece Alex Britti, musicista e cantautore. In studio anche Elettra Lamborghini, conduttrice e artista multiplatino. Con lei e Britti in giuria nella gara di canto anche Rocco Hunt.

I rappresentanti dei network radiofonici presenti in studio ad Amici il 28 gennaio sono:

FEDERICA GENTILE RTL 102.5/RADIO ZETA

MARCO MONTRONE PRESIDENTE RADIO NORBA

BEPPE CUVA DIRETTORE RADIO SUBASIO

ADRIANA PETRO RADIO KISS KISS

Giudicherà la gara di improvvisazione di ballo il rappresentante del world of dance Italy, Andrea Alemanno.

Non è ancora tutto sul fronte degli ospiti. Due ospiti musicali sono attesi ad Amici il 28 gennaio per presentare i nuovi singoli in radio. Stiamo parlando di Achille Lauro, che si esibirà sulle note di Stupidi Ragazzi, e di Random, che presenterà il brano Diamanti.

Dalla pagina Amici Notizie giungono i primi spoiler dopo la registrazione degli scorsi giorni. Apprendiamo che a vincere la gara di improvvisazione è stato il ballerino Simone. La classifica cover ha invece premiato la cantante Martina, seguita da Holden e Mida. Ultimo posto per Malia.

A vincere la gara di canto è stata Martina. A vincere la gara di ballo, invece, Dustin. Ultimo posto per Lucia.