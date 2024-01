Dopo l’annuncio dello show di Milano, ecco le nuove date dei concerti dei Queens Of The Stone Age a Roma e Bassano Del Grappa (VI) nel 2024. La band di Josh Homme segna così una tripletta per gli show italiani, spostandosi in più punti dello stivale.

I Queens Of The Stone Age a Roma e Bassano Del Grappa nel 2024

È dell’ultima ora l’annuncio dei concerti di Queens Of The Stone Age a Roma e Bassano Del Grappa, nel Vicentino, per l’estate 2024. La band di No One Know passerà in Italia per altre due date oltre allo show all’Ippodromo Snai di Milano in occasione degli I-Days.

Il calendario:

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2024

ROMA – ROMA SUMMER FEST – CAVEA AUDITORIUM

PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE VENERDÌ 5 LUGLIO 2024

BASSANO DEL GRAPPA (VI) – AMA MUSIC FESTIVAL

VILLA CA’ CORNARO

I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle 11 di sabato 27 gennaio per gli iscritti a My Live Nation. La prevendita generale si aprirà dalle 10 di lunedì 29 gennaio su TicketOne, TicketMaster e VivaTicket.

Il concerto a Milano e l’album In Times New Roman

I Queens Of The Stone Age saliranno sul palco degli I-Days di Milano il 6 luglio 2024. I biglietti sono ancora disponibili nell’unica soluzione posto unico a € 51,75.

Il 16 giugno 2023 la band di Josh Homme ha lanciato il nuovo album In Times New Roman, ottava esperienza in studio uscita sei anni dopo Villains (2017). Ad oggi Josh Homme e soci sono gli ultimi paladini dello stoner rock mainstream, con la loro soluzione in cui propongono elementi dal mondo alternative, post grunge e rock’n’roll con atmosfere sonore ereditate dagli anni ’90.

La formazione è attualmente composta da Josh Homme, Troy Van Leeuwen, Dean Fertita, Michael Shuman e Jon Theodore.

