Forse non tutto è perduto per Prodigal Son 3. È passata una settimana dall’annuncio della cancellazione della serie, che ha concluso la sua corsa stanotte sulla rete Fox, al termine di 33 episodi. Prima della messa in onda di quello che finora è il finale dello show, i creatori Chris Fedak e Sam Sklaver hanno detto a Deadline di non essersi ancora arresi.

Il duo ha confermato infatti che la Warner Bros. Tv, lo studio di produzione di Prodigal Son, è alla ricerca di una nuova “casa”, una rete o uno streamer in grado di ospitare la terza stagione. Come accaduto con Lucifer tre anni fan, anche i fan del crime con Michael Sheen sperano di poter ripetere il miracolo, e che un colosso come Netflix possa salvare Prodigal Son, rinnovandolo per un altro ciclo di episodi. “WBTV si sta guardando intorno”, hanno dichiarato.

Poche settimane prima della cancellazione, Sklaver ha detto che lui e Fedak hanno presentato alla Fox delle “grandi” idee per la terza stagione. “La spina dorsale della stagione è stata Bright che diventa il capo di se stesso”, ha spiegato. “Il rapporto tra lui e Dani-Bright è stato fondamentale, insieme a un nuovo ‘luogo’ in cui Martin poteva brillare.”

ATTENZIONE: SPOILER

Alla fine della seconda stagione, nonostante le ferite, Martin sembra essere ancora vivo. Ed è ciò che sperano i due creatori, perché non vogliono continuare la serie senza una star come Michael Sheen. Qualora Prodigal Son 3 venisse salvato, il duo si augura anche di poter riportare in scena il personaggio di Vivian, interpretato da Catherine Zeta-Jones. “Non le avevamo ancora presentato il nostro piano per stagione 3, ma sì…” ha detto Sklaver. “Abbiamo una storia completamente sana e per niente folle per lei.”

Quindi, vedremo più stagioni di Prodigal Son? “Non so quali siano le nostre possibilità”, ha ammesso Fedak, “ma scrivere per questi attori e questa troupe è stato un grande privilegio. Spero che riusciremo a lavorare di nuovo insieme. “