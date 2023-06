Nome: Carola

Cognome: Carpanelli

Anno di nascita: 2001

Città: Varese

Piattaforme: Instagram, TikTok

Categoria: Corteggiatrice

Chi è Carola Carpanelli

Carola Carpanelli è una studentessa, ex corteggiatrice e influencer. Nata il 24 luglio 2001 a Varese, Frequenta al facoltà di Scienze Economiche e Politiche Europee presso l’Università del Piemonte Orientale.

Uomini E Donne

Carola Carpanelli è diventata famosa per aver partecipato al programma Uomini E Donne dove ha corteggiato il tronista Federico Nicotera. Dopo un percorso fatto di alti e bassi, Carola è stata la scelta finale di Federico, con cui ha iniziato una relazione sentimentale.

Carola Carpanelli è molto attiva sui social network, dove condivide momenti della sua vita privata e professionale con i suoi follower. Ha un profilo Instagram con oltre 800 mila follower, un profilo TikTok con oltre 2 milioni di follower e una pagina Facebook con oltre 300 mila fan. Su questi canali, Carola Carpanelli propone ogni giorno i suoi contenuti legati alla moda, al fitness e al lifestyle, e soprattutto documenta i suoi viaggi e la sua quotidianità.

Carola Carpanelli è anche appassionata di viaggi e sport. Ama scoprire nuove culture e luoghi, e pratica diverse attività fisiche come il tennis, il nuoto e il pilates. Ha anche un grande amore incondizionato per gli animali, in particolare per i cani.

Vita privata

Carola Carpanelli sa sfruttare la sua popolarità mediatica per crearsi uno spazio nel mondo del web e per realizzare i suoi sogni. Con il suo fidanzato Federico formava una coppia affiatata e innamorata, che non mancava di mostrare l’amore sui social.

Il 26 giugno 2023 Nicotera ha annunciato la fine della relazione in una storia Instagram: “Purtroppo le cose non sono andate come speravo”, ha scritto Federico, che infine ha aggiunto: “Vi chiedo per favore di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo”.