Un dottore fuori dall’ordinario: così Willem Dafoe presenta Povere Creature! nella conferenza stampa del film. L’attore interpreta lo scienziato Godwin, una sorta di Frankenstein che dà vita a una sua creatura, la quale poi prende man mano coscienza di sé.

Il film era stato precedentemente presentato alla Mostra del Cinema di Venezia lo scorso anno, accolto positivamente da pubblico e critica. La pellicola è anche destinata a fare incetta di premi, con Emma Stone in pole position per il suo secondo Oscar.

Parlando del suo personaggio, l’eccentrico Godwin, Willem Dafoe ha ammesso di avere molto in comune con lui: “Sono cresciuto intorno a strumenti medici. Quando ero adolescente spesso andavo con mio padre quando faceva il giro di visite alla sua clinica, quindi mi muovevo intorno ad ospedali e clinici. Facevo il portiere nella sua clinica. Il fatto che interpreti un dottore e uno scienziato mi ha dato una certa connessione personale. Per la stra maggioranza delle persone andare in ospedale è spaventoso. Per me significa tornare in famiglia, quindi una specie di senso di fiducia.”

Anche se la storia di Povere Creature! è vagamente ispirata al Frankenstein di Mary Shelly, in realtà c’è un’enorme differenza tra le due opere “Il creatore del Frankenstein detestava il suo mostro, gli provocava repulsione. Il mio personaggio crea qualcosa di cui si innamora in un certo senso, a questa creatura le dà una seconda possibilità”, ha spiegato Dafoe alla stampa.

La caratteristica di Povere Creature! è il suo sagace umorismo che prende in giro gli uomini. Per l’attore, un film come questo si colloca perfettamente nel momento storico in cui stiamo vivendo: “Siamo in un’epoca in cui c’è un cambio di posizione rispetto alla posizione che avevano le donne rispetto agli uomini. Non so dirvi se vent’anni fa questo film sarebbe stato accolto come oggi, probabilmente no. Credo che questo film esprima un atto di liberazione personale attiva, ed è un qualcosa che vediamo attraverso gli occhi di una donna.”

Immancabile la domanda sul rapporto di lavoro con Emma Stone, che interpreta la creatura di Godwin, Bella Baxter, e il regista. “Lanthimos ha creato un mondo in cui noi ne siamo entrati. Il testo è molto forte, quindi lui ti ci prepara”, ha spiegato Willem Dafoe, a proposito del metodo di lavoro del cineasta greco. “Non ti dice cosa fare, ma ti guarda, e apporta i necessari aggiustamenti.”

Parole di elogio anche per la Stone: “Emma è fantastica, eccezionale. Tutto girava intorno al suo personaggio. E’ una specie di musa per Lanthimos ormai. Noi eravamo sul set per dare sostegno a lei. Non è una diva, è una persona molto flessibile e di grandissimo talento. Siamo stati molto bene sul set. Lanthimos è una persona riservata, parla poco, e ti dà indicazioni di regia.”

Povere Creature! esce al cinema il 25 gennaio 2024.

