In occasione dello Star Wars Day, il prossimo 4 maggio, debutta in esclusiva su Disney+ Star Wars: Tales of the Empire. Saranno subito disponibili tutti e 6 gli episodi della serie creata da Dave Filoni, che è anche supervising director e produttore esecutivo insieme ad Athena Yvette Portillo e Carrie Beck.

Star Wars: Tales of the Empire esplora il temibile Impero Galattico dal punto di vista di due guerrieri che percorrono strade differenti, ambientate in epoche diverse.

Dopo aver perso tutto, la giovane Morgan Elsbeth attraversa il mondo imperiale in continua espansione per seguire un percorso di vendetta, mentre l’ex Jedi Barriss Offee fa ciò che deve per sopravvivere a una galassia in rapida evoluzione. Le scelte che faranno determineranno i loro destini.

Le voci in lingua originale sono state prestate da: