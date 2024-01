Mare Fuori 4 arriva in anteprima su RaiPlay. La serie diventata un fenomeno di cult si prepara a debuttare con la sua quarta stagione dal 14 febbraio 2024. Nell’attesa, i fan potranno avere un assaggio di questi nuovi episodi.

Il 1° febbraio su RaiPlay saranno disponibili sei dei dodici episodi di Mare Fuori 4. Dove eravamo rimasti? La prima puntata si apre con lo scontro tra Carmine, Rosa Ricci e Don Salvatore. Chi ha sparato a chi? Lo scopriremo fin dalle prime immagini. In questa stagione si esplorerà a fondo il passato di Rosa Ricci, personaggio magnetico che ha conquistato tutti nello scorso capitolo. Si capirà meglio il suo affetto profondo per il padre, Don Salvatore, e si esplorerà anche l’amore proibito verso Carmine.

Sarà proprio la loro storia al centro di tutto. Come due moderni Romeo e Giulietto, Carmine e Rosa vivranno la loro storia contro il volere delle rispettive famiglie, che sono in guerra tra loro. E poi c’è Edoardo, che in ospedale incontra Don Salvatore: i due stringeranno una nuova alleanza. In carcere, intanto, arriva Alina, (la new entry Yeva Sai), una ragazza che si lega subito a Cardiotrap.

La nuova direttrice Sofia Durante (Lucrezia Guidone) continua ad avere scontri con il comandante (Carmine Recano) e con Beppe, anche se qualcosa nell’approccio coi detenuti inizierà a cambiare.

Nel cast di Mare Fuori 4 ritroveremo: Maria Esposito (Rosa Ricci), Matteo Paolillo (Edoardo Conte), Massimiliano Caiazzo (Carmine Di Salvo), Carmine Recano (Massimo Esposito), Domenico Cuomo (Cardiotrap), Artem (Pino ‘o Pazzo), Kyshan Wilson (Kubra Hailo), Clotilde Esposito (Silvia Scacco), Giovanna Sannino (Carmela Valestra), Alessandro Orrei (Mimmo), Ludovica Coscione (Teresa Polidori), Clara Soccini (Crazy J), Francesco Panarella (Cucciolo), Salahudin Tijani Imrana (Dobermann), Giuseppe Pirozzi (Micciarella), Vincenzo Ferrera (Beppe), Antonio De Matteo (Lino), Pia Lanciotti (Donna Wanda Di Salvo), Antonio D’Aquino (Milos) e Lucrezia Guidone (Sofia Durante).

