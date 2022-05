Sono stati annunciati i concerti di Fabrizio Moro a Roma e Milano nel 2022. Nel mese di dicembre, il cantautore romano terrà due spettacoli nei palasport della penisola, nelle città di Roma e Milano.

Il 18 dicembre sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (MI) e il 21 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma. I biglietti per questi due appuntamenti saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di domani, martedì 3 maggio 2022, online su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Fabrizio Moro presenterà dal vivo i brani contenuti nell’album La Mia Voce, che contiene anche il brano presentato al Festival di Sanremo 2022 dal titolo Sei Tu, vincitore del Premio Sergio Bardotti per il miglior testo e certificato Oro.

Oltre a questi, in scaletta non mancheranno i brani che hanno segnato le tappe fondamentali della sua carriera, hit entrate nel cuore degli italiani. I due concerti di Fabrizio Moro a Roma e Milano nel 2022 fanno parte di La mia voce tour 2022, che prenderà il via nelle prossime settimane.

Fabrizio Moro sarà accompagnato sul palco da: al piano Claudio Junior Bielli, Danilo Molinari e Roberto Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso e Alessandro Inolti alla batteria.

Prima dei due concerti invernali, Fabrizio Moro si esibirà dal 14 luglio in tutta Italia, secondo il calendario qui sotto.

I concerti di Fabrizio Moro nel 2022

14 luglio, Piazza della Cattedrale, ASTI – Asti Musica

16 luglio, Castello Carrarese, ESTE (PD) – Estestate Festival

17 luglio, Parco Vulcanologico, SAN VENANZO (PG) – Festival Incanto d’Estate

17 agosto, Forum Eventi, SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)

18 agosto, Piazza delle Regioni, PRESICCE (LE) – I Colori dell’Olio

20 agosto, Anfiteatro Falcone Borsellino, ZAFFERANA ETNEA (CT) – Festival Sotto il Vulcano

22 agosto, Teatro Parco Urbano, FINALE DI POLLINA (PA)

24 agosto, Teatro al Castello, ROCCELLA JONICA (RC)

18 dicembre, Mediolanum Forum di Assago, MILANO

21 dicembre, Palazzo dello Sport, ROMA