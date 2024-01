L’eterna spalla di Sherlock Holmes diventa protagonista nella nuova serie TV ordinata dalla CBS, “Watson“, che riprende l’ambientazione e i personaggi creati dallo scrittore Arthur Conan Doyle ma ne capovolge la prospettiva.

Morris Chestnut vestirà i panni dell’iconico Dr. John Watson, che dovrà condurre una serie di indagini, un anno dopo la morte di Sherlock Holmes, ucciso da Moriarty.

Il dottor John Watson (Chestnut) riprendere la sua carriera medica come capo di una clinica dedicata al trattamento di malattie rare. Ma la vecchia vita di Watson non è finita: Moriarty e Watson scriveranno il loro capitolo di una storia che ha affascinato il pubblico per più di un secolo.

Sinossi ufficiale