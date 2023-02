NCIS Hawaii 3 ci sarà: CBS ha rinnovato lo spin-off del longevo NCIS per la terza stagione. In onda dal 2021, la serie segue le vicende di un nuovo gruppo di membri dei Naval Crime Investigative Services con sede a Pearl Harbor e guidati da Jane Tennant (interpretata da Vanessa Lachey).

Tra il completamento di missioni che riguardano la sicurezza nazionale e la gestione delle loro vite personali, la squadra è rapidamente diventata un altro affiatato gruppo dell’NCIS. La seconda stagione è iniziata lo scorso anno negli Stati Uniti, con un crossover che ha visto Tennant unirsi ad altri membri dell’NCIS per contrastare un sinistro complotto di The Raven al fine di interrompere cruciali esercitazioni militari globali.

Sebbene questa stagione nel suo insieme non abbia eguagliato gli ascolti della passata stagione, è rimasta comunque una delle serie di punta per la CBS. La rete si è così convinta a confermarla per un altro ciclo di episodi.

L’intero cast principale dovrebbe tornare per NCIS Hawaii 3, e ciò include: Vanessa Lachey nei panni di Jane Tennant; Alex Tarrant è Kai Holman; Noah Mills è Jesse Boone; Yasmine Al-Bustami è Lucy Tara; Jason Antoon è Ernie Malik; Tori Anderson è Kate Whistler; Kian Talan interpreta Alex Tennant.

In Italia, NCIS Hawaii va in onda con la seconda stagione ogni venerdì in coppia con NCIS su Rai2. Per vedere NCIS Hawaii 3 nel nostro Paese dovremo attendere il prossimo anno; infatti la programmazione della terza stagione è prevista tra il 2023 e il 2024 negli Stati Uniti, sempre sul canale americano CBS.

