Il documentario Whitney Houston – Una voce dal cielo arriva su Nove sabato 13 gennaio. Inizierà alle 21.40, per terminare alle 23.40.

Racconta la vita e la carriera della cantante, attraversando tutte le sue sfumature vocali, come suggerisce il titolo. L’opera offre uno sguardo approfondito sulla sua infanzia e sul debutto nella musica. Attraversa poi le fasi della sua crescita artistica nel settore musicale passando per i successi intramontabili che ci ha lasciato in eredità.

Non mancheranno capitoli sulle sue sfide personali, quelle affrontate nel corso della sua vita, le stesse che l’hanno condotta alla prematura morte.

Quella di Whitney Houston è una delle voci più iconiche della musica internazionale. Amata e apprezzata in tutto il mondo, nella sua carriera non è stata solo una cantante e musicista ma anche attrice, modella e produttrice.

La sua voce soul l’ha portata a calcare i palchi più importanti del mondo, dove si è esibita sulle note delle sue apprezzatissime canzoni. Tra le hit di risonanza globale emergono i successi “I Will Always Love You”, “Greatest Love of All”, “I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)” e “How Will I Know”, solo per citarne alcuni.

Whitney Houston ha ricevuto numerosi premi nel corso della sua carriera. Tra questi anche diversi Grammy Awards. Da attrice, invece, la ricordiamo nel film “The Bodyguard”, al fianco di Kevin Costner che interpretava il ruolo della sua guardia del corpo.

Nata nel 1963, Whitney Houston si è spenta l’11 febbraio 2012, all’età di 48 anni causa dell’annegamento nella vasca da bagno della sua stanza d’albergo al Beverly Hilton Hotel a Beverly Hills, California.