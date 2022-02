Nei più grandi successi di Whitney Houston, inevitabilmente, c’è tutta l’essenza dell’r’n’b degli degli anni ’80 e ’90. Voce insuperabile, dotata di una straordinaria capacità comunicativa e interpretativa, Whitney oggi ci manca. L’abbiamo amata nelle sue ballate più intense – sì, proprio quella ballata – e ci ha fatto ballare quando ha sfiorato la dance senza snaturare la sua attitudine. Di Whitney Houston, scomparsa l’11 febbraio 2012 dentro una suite d’albergo, affogata nella vasca da bagno a seguito di un collasso cardiaco. Una rosa appassita, Whitney, che ancora oggi fa scuola tra gli artisti contemporanei.

How Will I Know (1986)

How Will I Know è un brano che racconta il coraggio di Whitney Houston in una scena musicale dominata dalle ballate r&b. Con questo brano Whitney si tuffa nel dance-pop e non viene subito capita. Ci vorrà del tempo per comprendere l’estrema versatilità della sua arte.

Greatest Love Of All (1986)

Con Greatest Love Of All Whitney Houston rende giustizia alla compositrice Linda Creed, che nel 1977 scrisse il brano insieme a Michael Masser per George Benson per raccontare la sua lotta contro il cancro. La versione di Whitney scalò le classifiche proprio quando Linda Creed fu sconfitta dalla malattia.

I Wanna Dance With Somebody (1987)

I Wanna Dance With Somebody è inevitabilmente uno dei brani più amati di Whitney Houston. Divertente, pieno di groove e palesemente dance, è ancora oggi una delle hit più famose al mondo.

I Will Always Love You (1992)

Quando si parla di Whitney Houston non si può prescindere da I Will Always Love You, la storica ballata tratta dal film The Bodyguard. Il brano è una rivisitazione della prima versione pubblicata da Dolly Parton nel 1974.

When You Believe (1998)

In ogni carriera eccellente non mancano i duetti eccellenti: tra i più grandi successi di Whitney Houston non può mancare questo storico duetto con Mariah Carey per la colonna sonora de Il Principe D’Egitto.