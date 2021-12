Stasera su Nove arriva il docu-film Whitney Houston – Stella Senza Cielo, dedicato alla star indimenticabile della musica internazionale. La storia è quella di un’artista epica, che non ha bisogno di presentazioni: Whitney Houston verrà celebrata tra gioie e sofferenze mai superate ma soprattutto tra tanta musica.

Le sue canzoni e la sua voce rimarranno per sempre patrimonio della musica internazionale. Apprezzata e amata in tutto il mondo, l’artista è scomparsa lasciando un grande vuoto nel mondo dell’arte. Nel suo percorso anche l’esperienza da attrice per il cinema.

I record nella musica e nel cinema, il dolore e la scomparsa prematura. Ciò che traccia il documentario Whitney Houston – Stella Senza Cielo è un ritratto completo della grande artista il cui corpo è stato rinvenuto senza vita a Beverly Hills. Era l’11 febbraio 2012, una data che ha scosso profondamente il mondo della musica.

Universalmente riconosciuta come una delle più iconiche, popolari e talentuose voci di tutti i tempi, Whitney Houston è nota anche con il soprannome The Voice, che le era stato dato da Oprah Winfrey per sottolineare il suo sconfinato talento.

La ricordiamo come una delle cantanti di maggior successo nella storia della musica, la quarta per vendite negli Stati Uniti con oltre 55 milioni di copie di dischi vendute. Le sue vendite complessive di album e singoli sono più di 200 milioni di copie.

L’11 febbraio 2012 è stata comunicata la notizia della sua scomparsa. Whitney Houston se n’era andata prematuramente all’età di 48 anni e il suo corpo privo di vita era stato trovato in una stanza del Beverly Hilton Hotel a Beverly Hills. Le cause della morte riportano annegamento accidentale nella vasca da bagno in seguito ad assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.