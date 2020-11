È morto il figliastro di Whitney Houston. Bobby Brown Jr giaceva esanime nella sua abitazione di Encino, un borgo di Los Angeles, e il suo corpo senza vita è stato trovato il 18 novembre. Gli inquirenti per il momento escludono la morte violenta e come scrive TMZ le indagini per ricostruire le dinamiche sono ancora in corso.

Bobby Brown Jr era figlio di Bobby Brown, nato dalla relazione tra il rapper e produttore e Kim Ward prima della rottura e del fidanzamento con Whitney Houston. Kim Ward aveva scoperto nel 1992 di essere incinta di Jr e nel mentre Bobby Brown aveva già iniziato la relazione con la voce di I Will Always Love You.

Per Bobby Brown Senior è il secondo gravissimo lutto. Il 31 gennaio 2015 la figlia Bobbi Kristina, sorellastra di Jr, era stata trovata senza sensi nella vasca da bagno del suo appartamento in Georgia. Dopo il ritrovamento fu trasportata d’urgenza all’ospedale dove restò in coma per più di cinque mesi, prima di spegnersi il 26 luglio dello stesso anno. A ridurla in quello stato era stato un mix letale di alcol e droghe che causarono un’intossicazione. Bobbi Kristina aveva solo 22 anni.

Il drammatico incidente di Bobbi Kristina ricordava quello della madre. Whitney Houston, infatti, fu trovata morta l’11 febbraio 2012 in una stanza del Beverly Hills Hotel, anch’essa nella vasca da bagno con un collasso cardiocircolatorio dovuto a un mix letale di droghe e alcol.

Straziante e conciso il ricordo del fratello di Jr, Landon, che sui social ha scritto: “Ti amerò per sempre, Re”. La relazione tra Bobby Brown e Whitney Houston fu oggetto di polemiche anche dopo la morte della cantante: nel testamento, infatti, aveva intestato tutto alla figlia Bobbi Kristina escludendo del tutto il marito.

Nelle ultime ore è morto il figliastro di Whitney Houston, aveva solo 28 anni.