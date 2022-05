Il compagno di Laura Pausini è Paolo Carta, stimato professionista dal palco al mondo della produzione. Il suo strumento è la chitarra, ma anche la penna e l’intuizione. I due si sono conosciuti nel 2005 e da quel giorno non hanno mai smesso di amarsi: la cantante de La Solitudine ama condividere i loro momenti di felicità sui social, e ogni tanto si concede qualche dichiarazione per sottolineare la felicità in cui vive da 17 anni.

Chi è Paolo Carta

Paolo Carta nasce a Roma il 18 aprile 1964. Appassionato di musica sin da giovanissimo, è oggi un affermato chitarrista e produttore. Dopo aver studiato chitarra classica, la svolta arriva quando entra a far parte del Banco Del Mutuo Soccorso unendosi alla storica band progressive per un tour.

Negli anni arriva a calcare i palchi insieme ad Adriano Celentano, Eros Ramazzotti e artisti internazionali come Whitney Houston, Lionel Richie e Gloria Gaynor. La sua professionalità sbarca anche al Festival di Sanremo come direttore d’orchestra fino al 2005, quando apre la kermesse con la memorabile versione rock dell’Inno di Mameli.

Nello stesso anno inizia la sua collaborazione con Laura Pausini, e tra i due nascerà l’amore. Paolo Carta, prima di incontrare la Pausini, è stato sposato con Rebecca Galli e dal loro matrimonio erano nati Jader, Jacopo e Joseph. Nel 2006 si sono separati e nel 2012 hanno firmato il divorzio.

La vita con Laura Pausini

Paolo Carta e Laura Pausini si sono incontrati nel 2005 e da allora è iniziata la loro stupenda relazione. Paolo è anche il suo chitarrista e produttore.

Dal loro amore è nata la piccola Paola nel 2013. Oggi Paolo e Laura sono una coppia felice ed entrambi condividono i loro scatti di famiglia sui social, spesso per lanciare messaggi importanti. Di seguito una dichiarazione della cantante rilasciata per Io Donna: