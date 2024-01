Nel nuovo singolo di Massimo Pericolo c’è anche Tedua, e insieme raccontano una realtà certamente non facile da raccontare. Straniero, questo il titolo, è il secondo estratto dal nuovo album Le Cose Cambiano ed è disponibile da oggi in rotazione radiofonica.

Straniero si apre con un parcheggio che ricorda il suono classico e cristallino di una Fender Stratocaster in pulito, una realtà alla quale ci hanno abituato i grandi del cantautorato rock negli ultimi 40 anni, da Vasco Rossi a Ligabue.

Il risultato è un brano che coniuga pop e hip hop nel quale i due rapper raccontano la loro esperienza in giro per l’Italia sia come artisti che come semplici ragazzi. Massimo Pericolo racconta: “Straniero parla della mia vita, dell’infanzia, di tutte le case e i posti dove sono stato che sono stati davvero troppi“.

Le Cose Cambiano è il terzo album di Massimo Pericolo con il quale Alessandro Vanetti – questo il nome di battesimo del rapper – ha scelto di raccontare il sui profondo cambiamento dal quale è uscito “completamente diverso”

“Ho cambiato gradualmente la mia visione del mondo e quindi anche il modo in cui vivo. Sono molto più concentrato, più lucido e più in pace”

Il risultato è un disco di 16 tracce in cui non ci sono “stron*ate hippy”, ma un vero e proprio diario dell’anima riscoperta di Massimo Pericolo, che giunge al suo terzo step discografico con una nuova consapevolezza, una meritata maturità.

[Intro: Massimo Pericolo]

Non sono i film e la TV

Non sono i social e le news

Non è la musica più cool

È questa vita il vero tour

[Ritornello: Massimo Pericolo]

Io mi ricordo chi ero

Difendo quello in cui credo

Se resto fermo, mi stresso

Dovrei pensare di meno

Non sei più qui, non ci credo

Ma chiudo gli occhi e ti vedo

Sotto ad un unico cielo

Col passaporto straniero

[Strofa 1: Massimo Pericolo]

Conta più il viaggio dell’atterraggio

La barra più potente, che la scrivi sul palazzo

Ho casa così grande che mi cambia fuso orario

Quante case ho cambiato, però almeno ho viaggiato

Son stato al Sud Italia

So che dove non c’è lo Stato, allora c’è la mafia

Lo Stato lavora solo dove ci guadagna

Se a uno manca l’acqua, è normale che s’arrangia

Con la legalità nemmeno ci riempi la pancia

Son tornato in Padania, e la Madonna, e la madama

Quindic’anni e già vendevo i grammi per la strada

Quando gli ho detto: “‘Mbare”, mi ha risposto: “Bella, raga”

Gallarate, fra’, sono proprio di qua

Ma non mi sento di qua, né di qua né di là

E ho abitato in centro solo quando ero dentro

Aspetto il giorno che scoppia una bomba in parlamento (Lo sai o no?)

[Ritornello: Massimo Pericolo]

Io mi ricordo chi ero

Difendo quello in cui credo

Se resto fermo, mi stresso

Dovrei pensare di meno

Non sei più qui, non ci credo

Ma chiudo gli occhi e ti vedo

Sotto ad un unico cielo

Col passaporto straniero

[Strofa 2: Tedua]

Potrà fare male, ma comunque non so cedere

Io sempre ci ho creduto perché tutto può succedere

Mio padre fuori scuola non mi è mai venuto a prendere

Se a volte brucia ancora, allora svuota il posacenere

Volo sopra a un jet Emirates e nei miei

Brutti sogni vedo te, ma con lei, ma vorrei

Solamente avere un break, NBA, anyway

Non ci vado al SerT per un po’ di Mary J. (Pah, pah)

Perché io non voglio condanne

Sono un fiore colto in flagrante

Mi farò spazio fra le altre piante

Con il gambo storto in un orto orticante (Okay, Tedua)

Le retine mi bruciano, ma in strada cosa luccica?

Tutti i miei sogni in fumo prima di fare ‘sta musica (Uh)

Un amico a quattro zampe non ti giudica (No, no, no)

Parole che ti pungono, è la mia lingua ruvida

[Ritornello: Massimo Pericolo]

Io mi ricordo chi ero

Difendo quello in cui credo

Se resto fermo, mi stresso

Dovrei pensare di meno

Non sei più qui, non ci credo

Ma chiudo gli occhi e ti vedo

Sotto ad un unico cielo

Col passaporto straniero

[Outro: Tedua]

Massimo Pericolo, Tedua

Dalla street per la street

Dalla street per la street

Mi casa es tu casa