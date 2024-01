L’aggiornamento di sicurezza del mese di gennaio, il primo di questo 2024, è già in fase di distribuzione per i primi Samsung Galaxy. Allo stesso tempo, il produttore sudcoreano ha chiarito quali siano le correzioni incluse nella patch, attraverso il suo consueto bollettino ufficiale. Vediamo dunque quali siano i problemi superati dagli sviluppatori con la loro ultima fatica software.

La patch di gennaio contiene, come sempre nel caso di un update di sicurezza, sia le correzioni di Google per il suo sistema operativo che quelle di Samsung per la sua interfaccia software One UI. Partendo dai dettagli sui lavori per l’OS di Mountain View, possiamo dire che sono state corrette ben 75 vulnerabilità. Solo una di queste è stata etichettata come critica da parte degli esperti di Big G, mentre altre 68 sono state considerate pure ad alto rischio e le ultime 5 di grado di pericolo moderato.

Veniamo invece alle correzioni della patch di sicurezza per i Samsung Galaxy interne alla One UI. In quest’ultimo caso, gli sviluppatori al soldo di Samsung hanno posto rimedio a 5 difetti di codice. Per essere più precisi, una vulnerabilità consentiva al proprietario di un dispositivo di accedere alle notifiche di altri utenti (nel caso di modalità multiutente per i tablet). Ancora, un altro errore di sicurezza riguardava la possibilità (da parte di utenti esterni) di creare file utilizzando l’app My Files ma anche di associare dispositivi Bluetooth senza l’intervento dei proprietari del telefono.

Come accennato nella primissima parte di questo approfondimento, i primi Samsung Galaxy stanno cominciando a ricevere la patch di sicurezza del mese di gennaio. Sarò solo questione di qualche giorno o, al massimo, un paio di settimane e tutti i dispositivi supportati godranno dell’update. La presenza del pacchetto software potrà sempre essere verificata all’interno delle impostazioni del telefono, nell’apposita sezione aggiornamenti.

Continua a leggere su optimagazine.com