Il Samsung Galaxy S23 fa parlare di sé anche dal punto di vista commerciale. Il device, a conti fatti, è tra i migliori smartphone che Samsung abbia mai rilasciato. Dopo il lancio del Galaxy S24, il dispositivo è diventato ancora più interessante grazie al calo di prezzo fisiologico, come sempre avviene in questi casi. In un contesto simile, in attesa di capire come cambieranno le cose in Italia, diventa molto interessante cogliere anche i segnali che arrivano dall’estero.

Segnali sul Samsung Galaxy S23 che viaggia spedito verso un importante calo del prezzo all’estero

Il Samsung Galaxy S23, ad esempio, sarà presto disponibile ad un prezzo ancora più basso in India, rendendolo un ottimo acquisto per chi non ha a disposizione budget elevatissimi. Basti pensare al fatto che lo smartphone stia ottenendo un enorme sconto nel Paese appena citato, dove la versione da 128 GB del Galaxy S23 scenderà da INR 54.999 (​​659 dollari) a INR 44.990 (539 dollari) durante i saldi Flipkart Big Saving Days. Gli acquirenti possono anche ottenere un rimborso istantaneo di 2.000 INR, portando il prezzo effettivo a 42.990 INR (515 dollari). Il prezzo originale del Galaxy S23 era di 64.990 INR (780 dollari) al momento del lancio.

Dunque, considerazioni generali oggi sul device, dopo le offerte trattate nelle scorse settimane. Il telefono citato oggi è un affare a questo prezzo, soprattutto perché la maggior parte delle funzionalità del Galaxy S24 sono state rilasciate sul Samsung Galaxy S23 con il recente aggiornamento One UI 6.1. Basti pensare a quelle basate sull’intelligenza artificiale, tra cui Circle to Search, Instant Slo Mo, Modalità interprete, Traduzione dal vivo e Assistente foto.

Insomma, in questo periodo il Samsung Galaxy S23 sembra vivere una seconda giovinezza, secondo le informazioni raccolte in giornata per il pubblico italiano.