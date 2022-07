Hulu svela il trailer della miniserie su Mike Tyson, e ci sarà Trevante Rhodes, attore del film vincitore all’Oscar 2016 Moonlight a interpretare il celebre campione di boxe dei pesi massimi. Otto episodi per raccontare luci e ombre, alti e bassi personali e professionali, di un’icona che ha fatto tanto parlare di sé sia dentro che fuori dal ring.

“La gente vede solo un animale. Mi chiamano selvaggio. Sono il campione più vizioso e spietato che ci sia mai stato. Nessuno può eguagliarmi,” dice il campione nel trailer. “Il mio stile è impetuoso. Sono feroce. Lode ad Allah.”

La miniserie su Mike Tyson è stata sviluppata dal creatore/sceneggiatore Steven Rogers e dal team creativo di Tonya, e dalla showrunner Karin Gist, produttrice esecutiva di Our Kind of People. Mike segue la carriera di Tyson dai suoi primi passi al successo come atleta, poi i suoi scontri con la legge, e infine il ritorno sulle scene.

Laura Harrier si unisce a Rhodes nel cast nei panni dell’ex moglie di Tyson, Robin Givens; insieme a loro anche Li Eubanks nella parte di Desiree Washington che, nel 1991, ha accusato Tyson di stupro; e Russell Hornsby nel ruolo di Don King, il promotore di boxe di Tyson con problemi legali. Harvey Keitel è anche guest star nel ruolo dell’allenatore di boxe Cus D’Amato.

Steven Rogers ha creato la serie e sarà il produttore esecutivo. Karin Gist fungerà da showrunner e produttrice esecutiva sotto la compagnia The Gist of It insieme a Claire Brown. Il team di Tonya formato dal regista Craig Gillespie, Bryan Unkeless e Scott Morgan di Clubhouse Pictures e Tom Ackerley e Margot Robbie di LuckyChap saranno anche produttori esecutivi insieme a Darin Friedman di Entertainment 360. Anche Anthony Hemingway, Anthony Sparks e Samantha Corbin-Miller sono i produttori esecutivi, con Rhodes che oltre a recitare sarà anche produttore esecutivo.

