Un’inedita Kate Winslet è la protagonista della nuova serie HBO intitolata The Regime, che in Italia sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky e in streaming su Now. L’attrice premio Oscar sarà una dittatrice, di un Paese dell’Europa centrale non meglio specificato, il cui regime è in pericolo. La serie, strutturata in sei episodi, è scritta da Will Tracy (The Menu, Succession). Alla regia ci sono Stephen Frears (The Queen, A Very English Scandal) e Jessica Hobbs (Broadchurch, The Crown).

La star di Titanic è una potente Cancelliera che guida un’autocrazia, che però è minacciata da un dissenso dilagante nella popolazione. Tra gli interpreti che compongono il cast troviamo, oltre a Kate Winslet:

Hugh Grant – leader dell’opposizione

Andrea Riseborough – assistente della Cancelliera

Martha Plimpton – segretaria di stato degli Usa

Matthias Schoenaerts

Guillaume Gallienne

Per Kate Winslet è la terza serie televisiva realizzata con HBO, dopo Mildred Pierce e Omicidio a Easttown. Il debutto di The Regime è stato annunciato per marzo 2024 negli Stati Uniti, mentre non è ancora stata comunicata la data per la distribuzione in Italia.

