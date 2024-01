Dopo la presa di posizione di Povia, ecco il pensiero di Pupo su Fedez e Chiara Ferragni. Il caso Balocco ha ancora un lungo strascico, per questo la coppia di influencer e imprenditori digitali continua a tenere banco e sulle testate giornalistiche e nel mondo dello spettacolo. Enzo Ghinazzi, questo il nome di battesimo della voce di Su Di Noi, ha dedicato ai Ferragnez un pensiero nella sua rubrica Dolce E Un Po’ Salato.

Il pensiero di Pupo su Fedez

Nel primo pomeriggio di lunedì 8 gennaio Pupo si è affidato alla sua rubrica Dolce E Un Po’ Salato per parlare di Fedez e Chiara Ferragni, e delle conseguenze del caso Balocco.

L’incipit riguarda le attività di volontariato, che vanno condotte “senza percepire compensi” e senza darne comunicazione, altrimenti “non è eticamente accettabile”. Secondo Pupo, l’incidente Balocco avrebbe inferto “un colpo letale alla loro immagine“ e per questo i Ferragnez dovrebbero “ricominciare quasi da zero” per recuperare la loro credibilità.

“Viviamo in un’epoca che, se da una parte perdona e dimentica tutto in fretta, dall’altra, quando ti colpisce, non ti dà scampo”, scrive Pupo, che aggiunge: “Mi vengono in mente i politici coinvolti nelle inchieste giudiziarie di Mani Pulite. Avete visto che fine hanno fatto?”.

Il messaggio di Povia su Chiara Ferragni

Nelle ultime ore anche Povia ha detto la sua sul caso Balocco e in un video ha difeso Chiara Ferragni dagli hater, che chiama “invidiosi” e che accusa di “godere nel vedere la distruzione di una persona di successo”.

Nel contempo, Povia ha attaccato i giornalisti: “Siete diventati i gossippari d’Italia” e li ha invitati ad usare lo stesso accanimento “contro quei poliziotti cattivi che controllano come, dove e quando spendiamo i nostri soldi”.

