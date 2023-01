Il mondo della televisione di Francesca Fialdini è quello legato alla cultura, all’intrattenimento e alla divulgazione. Dopo le sue prime esperienze su Radio Vaticana, oggi è uno dei volti più amati in Italia del piccolo schermo. Madrina dello Zecchino D’Oro e voce autorevole del Premio Campiello, la carriera di Francesca Fialdini è in continua ascesa.

Chi è Francesca Fialdini

Francesca Fialdini nasce a Massa nel 1979. Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione a “La Sapienza” di Roma, inizia la sua esperienza lavorativa nel Radiogiornale di Radio Vaticana nel 2004 e lavora in redazione per la sezione esteri.

Dal 2005 al 2013 è inviata su Rai 1 per il programma A Sua Immagine mentre continua il suo impegno in radio con Un’Estate Fa insieme a Roberto Zampa su Rai Radio 1. Nel 2013 conduce insieme a Fabio Volo le ultime puntate di Volo In Diretta su Rai 3.

Nello stesso anno, da ottobre, conduce Unomattina In Famiglia con Tiberio Timperi. Nel 2016 inizia la sua avventura alla conduzione con lo Zecchino D’Oro al fianco di Giovanni Caccamo dove verrà riconfermata fino al 2019.

Sua è la conduzione di Da Noi… A Ruota Libera, e al suo impegno in televisione coniuga l’impegno sociale con la sensibilizzazione sui disturbi alimentari che porta in televisione con Fame D’Amore. A proposito di sensibilizzazione, nel 2022 conduce insieme a Francesco Gabbani Ci Vuole Un Fiore per ricordate l’importanza della tutela dell’ambiente.

I premi letterari e i libri

Francesca Fialdini è anche conduttrice di importanti premi letterari: nel 2012 ha presentato il Premio Strega, mentre dal 2016 al 2018 ha guidato il Premio Biagio Agnes insieme ad Alberto Matano.

Nel settembre 2022 ha presentato la serata finale del Premio Campiello. Francesca Fialdini è anche scrittrice: nel 2016 ha pubblicato Il Sogno Di Un Venditore Di Accendini, mentre il suo ultimo libro è Charlie e L’Ocarina (2019).

