Terra Bruciata di Coez e Frah Quintale è quel brano che fai ripartire mentre scorre la tracklist. I due artisti continuano a sfondare la radio con i singoli estratti dal joint album Love Bars, una delle novità più gradite dell’anno appena trascorso.

Terra Bruciata di Coez e Frah Quintale è un estratto all’album Love Bars ed è un brano che racconta la solitudine, la stessa che si percepisce quando si corre “in mezzo ai resti di un falò”.

Ciò che troviamo è una ballata catchy in cui il beat old school accompagna il cantanto dei due artisti, quello più melodico di Frah Quintale e quello più ruvido di Coez. I due fotografano quel momento in cui la solitudine è talmente presente da creare confusione, alterando la nostra percezione della realtà e creando una certa distanza tossica tra noi e il resto del mondo.

La solitudine raccontata in Terra Bruciata di Coez e Frah Quintale è quella non scelta, quella imposta dagli eventi e che – appunto – ci crea “terra bruciata intorno”. Si palesa anche quell’orribile sensazione di non veder tornare indietro tutto ciò che è stato dato, infondendo quel soffocante senso di inutilità e impotenza.

Pur trattandosi dell’opera di due rapper, Love Bars (leggi la nostra recensione) non suona come il pulpito dal quale ostentare successi, marchette, denari e posti in classifica.

Love Bars è prima di tutto il lavoro di due cantautori che hanno trovato nell’autoanalisi un’ispirazione e che scelgono di non fare troppo rumore, come dimostra la totale assenza di feat nella tracklist. Abbiamo soltanto l’eccezione di DM, dove incontriamo la voce di Guè Pequeno.

Il loro intento, infatti, era scrivere un album che fosse più vicino al pop nel suo significato più anglosassone, meno artefatto e più sincero rispetto a quanto arriva dalla scena contemporanea.

[Ritornello: Frah Quintale]

Non so se mi rivedrai

Ormai ho solo terra bruciata intorno

Strade senza ritorno

Corro in un paio di Nike

Scappo dai guai (Scappo dai guai)

Come un brutto sogno

Smetto quando voglio

[Strofa: Coez]

Il diavolo è alla porta, vuole entrare

Ed ha le chiavi per farlo

Sto qui ancora che ballo sotto il temporale

Più una cosa ti fa male, più la vai cercando

Tu stai ancora cercando di camminare

E ora che sono un nemico

Vorrei tornare a quando per toccare il cielo ci bastava un dito

Folli come il mondo che ci ha partorito

Come a una festa senza invito, mhm

Mi sveglio e corro in mezzo ai resti di un falò

E penso ai viaggi che da solo mi farò

Onde del mare come un rumore bianco

Mi addormento anche se non sono stanco

[Ritornello: Frah Quintale]

Non so se mi rivedrai

Ormai ho solo terra bruciata intorno

Strade senza ritorno

Corro in un paio di Nike

Scappo dai guai (Scappo dai guai)

Come un brutto sogno

Smetto quando voglio

[Bridge: Coez]

Siamo qui per puntare alle stelle

Non è mai stato più facile

Inciampare e rimettere a posto e te

Con chi parli mentre parli con me?

Non tutto scivola, non tutto ti darà

Il tempo che gli hai dato indietro, indietro

Non tutto scivola

[Ritornello: Frah Quintale]

Non so se mi rivedrai

Ormai ho solo terra bruciata intorno

Strade senza ritorno

Corro in un paio di Nike

Scappo dai guai (Scappo dai guai)

Come un brutto sogno

Smetto quando voglio



[Outro: Coez & Frah Quintale]

Non tutto scivola, non tutto ti darà (Terra bruciata intorno)

Il tempo che gli hai dato indietro, indietro

Non tutto scivola