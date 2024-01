I saldi sono appena iniziati o sono in procinto di partire in tutta Italia e un’app calcola sconti è quello di cui avranno bisogno tanti consumatori, magari soprattutto i meno avvezzi ai calcoli matematici. Esiste un’applicazione mobile per quasi tutto, dunque anche per non arrivare impreparati allo shopping di fine stagione.

Funzionamento

L’app calcola sconti esaminata in questo approfondimento è dello sviluppatore Denis Belmont, la cui soluzione è presente in forma gratuita sia sull’App Store di Apple per gli iPhone che sul Play Store per i dispositivi Android. Dopo il download e l’installazione, non è richiesta alcuna registrazione o autenticazione allo strumento. L’unico passaggio al quale è consigliabile prestare attenzione è quello che richiede l’autorizzazione ad accedere ad alcune informazioni del telefono dell’utente. Il tool in esame è gratuito, come già detto, e include dunque dei banner pubblicitari. Tra i consensi presenti in app dunque, ci sono anche quelli relativi alle informazioni personali, per ottenere annunci in linea. Chi ha a cuore la propria privacy potrà decidere dunque se e cosa autorizzare o meno.

Venendo al dettaglio del funzionamento dell’app calcola sconti, questo è senz’altro semplicissimo. Le schermate presenti in questo approfondimento lasciano intendere subito quanto sia facile ottenere l’informazione del risparmio possibile su un acquisto in periodo di saldi o anche in altri momenti dell’anno. La prima informazione da inserire è quella relativa al prezzo iniziale di un prodotto. Subito dopo, si può scegliere tra la percentuale di sconto applicata. Le quote sono già indicate in comodi pulsanti, con salti di cinque punti percentuali alla volta. Ad ogni modo, nel caso il valore sia intermedio, è possibile calcolare anche quello. Una volta forniti i dati necessari ad ottenere la quantità del risparmio, lo strumento indica immediatamente la quota di ribasso garantito e il costo finale del prodotto in promozione.

Tra le opzioni di calcolo a disposizione nell’app, ci sono due plus interessanti. Il primo si riferisce alla possibilità di ottenere il valore di un eventuale secondo sconto applicato a qualsiasi tipo di merce. In ottica contraria invece, è possibile anche misurare il valore di una percentuale in tasse sul costo di un bene. Quest’ultima possibilità risulta molto utile in tanti contesti, soprattutto quando al momento di un acquisto vengono indicati prezzi senza la quota relativa alle tasse appunto.

Usabilità

L’app calcola sconti è immediata e funzionale. All’interno delle Impostazioni include giusto qualche settaggio utile come quello che consente di scegliere tra la versione in modalità notturna dello strumento (dunque con sfondo e tasti scuri) o quella standard con grafica bianca e comandi super colorati.

Già in precedenza, è stata messa in risalto la necessità di prestare attenzione ai consensi forniti allo strumento se non si vogliono cedere a terzi eventuali informazioni per le campagne pubblicitarie. Ad ogni modo, c’è pure da dire che i banner proposti non inficiano l’esperienza d’uso e dunque sono poco invasivi.

