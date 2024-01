Agli amanti dei selfie farà piacere sapere che sull’iPhone 17 dovrebbe essere prevista una novità che li riguarda molto da vicino. La fotocamera frontale del melafonino che verrà dovrebbe vedere raddoppiata la sua risoluzione e non solo, per risultati decisamente migliori rispetto a quanto abbiamo ora a portata di mano.

Per quanto l’iPhone 15 sia stato lanciato solo lo scorso autunno e l’iPhone 16 sia atteso per settembre 2024, c’è già chi parla dell’iPhone 17 del 2025. Chi poteva farlo se non il noto analista Ming-Chi Kuo, da sempre fonte più che autorevole per le novità che riguardano da vicino i prodotti Apple. Ebbene, proprio secondo l’esperto non c’è speranza di vedere miglioramenti significativi per l’iPhone 16 più prossimo. Al contrario, per l’iPhone 17 ci sarebbe il salto dagli attuali 12 MP di risoluzione della fotocamera frontale, presenti anche sugli iPhone 15, ai 28 MP.

Capiamo meglio la portata rivoluzionaria del cambiamento annunciato da Kuo. Sugli iPhone 14 e 15 già in commercio c’è una fotocamera frontale da 12 MP con cinque lenti in plastica. Come già riferito, la dotazione hardware degli iPhone 16 dovrebbe essere identica. Al contrario, sull’iPhone 16 Apple avrebbe in programma di lanciare una fotocamera per selfie da 48 MP, con 6 elementi. Non c’è dubbio che la nuova unità riuscirà a produrre scatti dalla qualità sensibilmente migliorata, con tantissimi dettagli. I contenuti così ottenuti si presteranno molto alla post-produzione per risultati davvero professionali.

Fino al lancio del prossimo iPhone 17, le indiscrezioni in circolazione saranno davvero moltissime e magari non sempre concordanti. I fan Apple, almeno secondo queste prime indiscrezioni, potrebbero perdere interesse nel prossimo iPhone 16, a favore dell’iPhone 17. Almeno se per alcuni la buona qualità dei selfie è una caratteristica imprescindibile di un device, potrebbe essere molto più conveniente attendere i melafonini del 2025.

