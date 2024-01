Stabilire quali siano i migliori album di Pino Daniele significa litigare e con l’interlocutore e con il proprio specchio. Il cantautore napoletano, oggi grande assente, ha dato una lezione di stile e sperimentazione al mondo intero. La musica partenopea è convolata a nozze con l’onda internazionale grazie a lui, che meglio di chiunque altro ha raccontato la sua città in tutte le sue sfumature, con la severità di un padre e l’amore di un figlio. E viceversa.

Terra mia (1977)

Tutti concordano nel considerare Terra Mia una partenza col botto. Il primo disco si apre con Napule è, forse la più bella canzone dedicata alla città. Sin dagli esordi il giovane Pino propose la sua personale fusione tra le sfumature partenopee e il blues, con una capacità ancora imbattuta.

Pino Daniele (1979)

Pino Daniele è il disco di Je So’ Pazzo, una consacrazione del suo modo di suonare blues e funk con grandi esempi come Donna Cuncetta e Putesse Essere Allero. Come per il primo disco, Pino Daniele gode della presenza di musicisti di altissimo livello come James Senese.

Nero A Metà (1980)

Nero A Metà, terzo disco in studio di Pino Daniele, è la consacrazione. Da Quanno Chiove a Nun Me Scoccià, il disco è un omaggio a Mario Musella, frontman degli Showmen che Daniele definiva “nero a metà” perché nato da madre napoletana e padre nativo americano.

Vai Mo’ (1981)

Protagonista di Vai Mo’ è il funk, come dimostra il brano Yes I Know My Way pieno di ritmo e groove che ancora oggi viene considerato tra i pezzi più rappresentativi del mondo di Pino Daniele.

Non Calpestare I Fiori Nel Deserto (1995)

Con Non Calpestare I Fiori Nel Deserto, che non può mancare tra i migliori album di Pino Daniele, si apre una nuova fase musicale: il disco nasce con l’intenzione di affacciarsi alle sonorità dell’Africa Settentrionale. Il risultato è un album vicino al pop. Una canzone a caso? Come dimenticare il riff di Io Per Lei?

