I migliori brani di Pino Daniele sono tanti piccoli mattoni, muri portanti della musica di Napoli e dell’Italia tutta. Pino Daniele ha sdoganato il blues elevandolo a realtà quotidiana, coniugandolo con la tradizione napoletana e con la poesia. Canzoni d’amore, ironiche, denuncia sociale e piccole e infinite storie hanno fatto di lui uno dei cantautori più amati di sempre, e averlo sulla Terra è stata e sarà sempre una benedizione.

Da Napule è a Dubbi Non Ho scopriamo insieme i migliori brani di Pino Daniele.

Napule È (1977)

Non esiste motivo per non rievocare l’immensa Napule È, un brano che dal 2015 è l’inno ufficiale del Napoli. Chi, meglio di un artista profondo e vero come Pino Daniele, poteva descrivere la città con tanta poesia? Probabilmente nessuno.

Je So’ Pazzo (1979)

Je So’ Pazzo è probabilmente il primo grande successo popolare di Pino Daniele. Il cantautore si ispirò alla figura di Masaniello e creò un testo in cui si toglieva tanti sassolini dalla scarpa, culminando con “nun ce scassate ‘o ca**”. Blues e lingua napoletana, più che mai, crearono il sincretismo perfetto.

Quando (1991)

Tra le più belle canzoni d’amore mai scritte dall’uomo, Quando è legata indissolubilmente a un altro gigante dello spettacolo italiano: Massimo Troisi. Il brano infatti fa parte della colonna sonora Pensavo Fosse Amore… Invece Era Un Calesse ed è stato cantato da Arisa e Michele Bravi nella serata dei duetti del Festival di Sanremo 2021.

‘O Scarrafone (1991)

Nei primi anni ’90 la Lega Nord avanzava e otteneva i primi consensi nel settentrione d’Italia. Pino Daniele rispose con ‘O Scarrafone, un brano contro il razzismo che ancora oggi suona attualissimo contro ogni forma di discriminazione.

Dubbi Non Ho (1997)

Dubbi Non Ho, dalla linea di basso travolgente e dal testo sensuale e romantico, non può mancare tra i migliori brani di Pino Daniele e rappresenta in pieno la musica d’autore degli anni ’90.